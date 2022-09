Income Tax Recruitment 2022: इनकम टैक्स विभाग में निकली हैं भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी; आप भी कर सकते हैं अप्लाई

Income Tax Recruitment 2022: इनकम टैक्स ने 3 सितंबर 2022 को रोजगार समाचार पत्र में नोटिस जारी किया था. नोटिस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट पदों के लिए है. जो लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में सेवा करने के इच्छुक हैं, वे 16 सितंबर 2022 तक या उससे पहले ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह नौकरी अधिसूचना केवल मेधावी खिलाड़ियों के लिए मान्य है. नियुक्ति ऐसे खिलाड़ी की होगी जिसने किसी भी खेल/खेल में भाग लिया हो और विज्ञापन में निर्धारित अनुसार मेधावी माना जाता हो. आप पीडीएफ लिंक में पात्रता, योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य विवरण देख सकते हैं.

Educational Qualification

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की डिग्री.

टैक्स असिस्टेंट - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की डिग्री.

Age Limit

आयु सीमा की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है. टैक्स इंस्पेक्टर के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 27 साल रखी गई है.

सैलरी की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्ट होने वालों को 9300 रुपये से लेकर 34800 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. वहीं टैक्स असिस्टेंट के पद पर सिलेक्ट होने वालों को 5200 रुपये से लेकर 20200 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

How to Apply for Income Tax Recruitment 2022 ?

कैंडिडेट्स को अपना भरा हुआ पूरा फॉर्म Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Hqrs. & TPS), o/o the Pr. ‘Chief Commissioner of Income Tax, NER, 1st floor, Aayakar Bhawan, Christian Basti, G. S. Road, Guwahati, Assam – 781005 इस पते पर भेजना होगा. आपका फॉर्म 16 सितंबर शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए. उत्तर पूर्वी राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2022 है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर