India Post Jobs: इंडिया पोस्ट में आवेदन करने की आज आखिरी तारीख, आयु सीमा 45 साल; ये रही पूरी डिटेल

India Post Office Vacancy 2022: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक प्रबंधक (18), प्रबंधक (13), वरिष्ठ प्रबंधक (08) और मुख्य प्रबंधक (02) के पद के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांग रहा है. प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 साल के लिए होगी और इसे बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार 1 साल की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है. इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 41 पद भरे जाने हैं.

सहायक प्रबंधक के पद के लिए आयु सीमा 20 साल से 30 साल के बीच, प्रबंधक के लिए 23 साल से 35 साल के बीच, वरिष्ठ प्रबंधक के लिए 26 साल से 35 साल के बीच और मुख्य प्रबंधक के लिए 29 साल से 45 साल के बीच है. चयनित अधिकारियों को चेन्नई/दिल्ली/मुंबई में तैनात किया जाएगा. हालाँकि, अधिकारियों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है. भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करना चाहिए. उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 18.11.2022 है.

कैंडिडेट्स का सेलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. हालांकि, बैंक इंटरव्यू के अलावा मूल्यांकन, ग्रुप डिस्कशन या ऑनलाइन टेस्ट आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. पात्रता मानदंडों को पूरा करने मात्र से कोई उम्मीदवार इंटरव्यू/ग्रुप डिस्कशन या ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता है.

आईपीपीबी उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, प्रोफाइल के साथ-साथ नौकरी की जरूरतों आदि के संदर्भ में प्रारंभिक स्क्रीनिंग/शॉर्टलिस्टिंग के बाद मूल्यांकन/ इंटरव्यू/ ग्रुप डिसक्शन या ऑनलाइन टेस्ट के लिए केवल अपेक्षित संख्या में उम्मीदवारों को बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. जिन उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया के अलग अलग फेज के लिए अर्हता प्राप्त की है और अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. फाइलन सेलेक्शन लिस्ट वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

How to Register for India Post Vacancy

कैंडिडे्टस आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://ippbonline.com/web/ippb/currentopenings पर जाएं.

वहां "ऑनलाइन आवेदन करें" के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नई स्क्रीन खुलेगी.

आवेदक को रजिस्टर करने के लिए, “Click here for New Registration” टैब सेलेक्ट करना है. इसके बदा अपना नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल और ईमेल-आईडी आदि डालकर सबमिट कर देना है.

अब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा. जिससे आपको लॉगिन करने के बाद आवेदन कर देना है.

