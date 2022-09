India Post Recruitment: इंडिया पोस्ट में निकली नौकरी, आप भी इन पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन!

India Post Sarkair Naukri: इंडिया पोस्ट ने पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद पर पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE), प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से साल 2022 के लिए उपलब्ध पदों के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य मल्टी टास्किंग स्टाफ अधिकारी और ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) इस पदोन्नति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.

चेन्नई सिटी रीजन, सेंट्रल रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और एमएम रीजन में 1500 से ज्यादा पद भरे जाएंगे. जीडीएस/अनौपचारिक मजदूर वरिष्ठता कोटे से खाली पदों को प्रतियोगी परीक्षा कोटा में जोड़ा जाएगा, इसलिए 35 फीसदी सीई कोटा ओपनिंग परिवर्तन के अधीन हैं.

Vacancies for LDCE/CE from MTS/GDS to Postman

इस भर्ती प्रक्रिया से चैन्नई रीजन में 609 पद भरे जाने हैं. चैन्नई सेंट्रल रीजन में 202 पद भरे जाने हैं. साउदर्न रीजन में 258 पद भरे जाने हैं. इसके अलावा वेस्टर्न रीजन में 259 पद भरे जाने हैं.

Revised Provisional Vacancies for LDCE/CE from MTS/GDS to Mail Guard

RMS MA डिवीजन मे 7 पद भरे जाने हैं. RMS T डिवीजन में 4 पद भरे जाने हैं. RMS CB डिवीजन में 9 पद भरे जाने हैं. RMS M डिवीजन में 10 पद भरे जाने हैं. चैन्नई शॉर्टिंग डिवीजन में 8 पद भरे जाने हैं. एयर मॉल शॉर्टिंग डिवीजन कोई भर्ती नहीं होनी है.

GDSs through Competitive Exam for the Cadre of MTS

चैन्नई रीजन 49 पदों पर भर्ती होनी है. सेंट्रल रीजन में 24 पदों पर भर्ती होनी है. साउदर्न रीजन में 20 पद भरे जाने हैं. वेस्टर्न रीजन मे 20 पद भरे जाने हैं. इसके अलावा MM रीजन में 65 पदों पर भर्ती होनी है.

