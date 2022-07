Indian Army Recruitment 2022: इंडियन आर्मी में काम करने का एक और मौका, SSC ऑफिसर के लिए 30 पदों पर निकली वैकेंसी

How to Apply For Indian Army Recruitment 2022: क्या आपने डेंटिस्ट का कोर्स कर रखा है और आप इंडियन आर्मी में ड्यूटी करके देश की सेवा में योगदान देना चाहते हैं. अगर हां, तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, इंडियन आर्मी के डेंटल कोर में एसएससी ऑफिसर पोस्ट के लिए 30 वैकेंसी निकली हैं. इच्छुक कैंडिडेट्स 14 अगस्त 2022 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि नीट एमडीएस 2022 में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

किस सीट के लिए कितनी है वैकेंसी

यहां आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि आखिर किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गईं हैं. इस भर्ती के संबंध में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल 30 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है. इनमें पुरुषों के लिए 27 सीटें तो महिलाओं के लिए 3 सीटें रखी गईं हैं.

क्या होनी चाहिए योग्यता

इस भर्ती के लिए कुछ क्राइटीरिया भी है जिसे पूरा करना जरूरी है. भर्ती विज्ञापन के मुताबिक, बीडीएस/एमडीएस डिग्रीधारक युवा ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा बीडीएस के फाइनल ईयर में 55 फीसदी नंबर होने चाहिएं. कैंडिडेट्स ने जिस कॉलेज से कोर्स किया है, वह डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. डीसीआई के नियमानुसार आवेदन करने वाले के पास एक साल की इंटर्नशिप का अनुभव भी होना चाहिए.

उम्र पर भी दें खास ध्यान

वैकेंसी के विज्ञापन में बताया गया है कि आवेदनकर्ता की उम्र 31 दिसंबर 2022 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. बीडीएस या एमडीएस पास वही कैंडिडेट्स इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं जो 2 मई 2022 को नीट एडीएस परीक्षा में बैठे हों. आवेदक को फॉर्म जमा करते वक्त नीट एमडीएस मार्कशीट या स्कोर कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर