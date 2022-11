Indian Army में भर्ती शुरू, सैलरी 177500 रुपये महीना तक; न्यूनतम आयु 16 साल 6 महीना

Indian Army Sarkari Naukri: टेक्निकल एंट्री स्कीम 49 के लिए आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन 2022 भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दिया गया है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 दिसंबर तक चलेगी. इसके लिए 10+2 पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीईएस-49 कोर्सेज के लिए जेईई मेन्स 2022 जरूरी है. फिजिक्स, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12 वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन के पात्र हैं. आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को 12वीं के सटीक फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स के प्रतिशत को दो दशमलव तक बताना होगा और राउंडऑफ नहीं करना है.

रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट्स को एक मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 16 साल 6 महीना होनी चाहिए वहीं कैंडिडेट्स की आयु 19 साल 6 महीना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 56100 रुपये से लेकर 177500 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. इसके लिए एडमिट कार्ड की तारीख जारी नहीं की गई है. वहीं SSB इंटरव्यू की तारीख भी अभी फाइनल नहीं है.

How to Apply for Indian Army TES 49 Recruitment 2022

इसके लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

Indian Army 10+2 Recruitment के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए.

अब आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स भरनी हैं इसके अलावा अपना फोटो, साइन और आईडी प्रूफ और दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे.

अब अपने फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लें.

इसके बाद अपनी फीस पे करें और सबमिट कर दें. अब अपने भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं