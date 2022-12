Teacher Recruitment 2022: PGT, TGT भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये रहा आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

Kendriya Vidyalaya Sangatham Recruitment Registration: टीचर के पदों पर भर्ती का इंतजार करने वाले कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज है. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) भर्ती रजिस्ट्रेशन आज 5 दिसंबर, 2022 से शुरू हो गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब TGT, PGT, PRT और अन्य टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 13,404 वैकेंसी उपलब्ध हैं. अलग अलग पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 26 दिसंबर, 2022 को खत्म होगी. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी. ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बेस रिक्रूटमेंट एग्जाम में कुल 180 नंबर के180 सवाल पूछे जाएंगे. पेपर पूरा करने के लिए कैंडिडेट्स को 3 घंटे का समय मिलेगा.

एक बार जब कैंडिडेट परीक्षा पास कर लेंगे, तो उन्हें सेलेक्शन के बाद पहली पोस्टिंग पर भारत में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है. इस भर्ती प्रक्रिया से KVS में लाइब्रेरियन, फाइनैंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), असिस्टेंट सेक्शन अधिकारी (ASO), सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (UDC), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (LDC), हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनोग्राफर ग्रेड- II समेत नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती की जाएगी.

आयु सीमा की बात करें तो पीजीटी के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल है. टीजीट/ लाइब्रेरियनके लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल और पीआरटी के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल है. कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन फीस की बात करें तो UR / OBC / EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये की आवेदन फीस देनी है. वहीं SC / ST / PWD कैंडिडेट्स को कोई आवेदन फीस नहीं देनी है. कैंडिडेट्स को फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा.

How to Apply for KVS PRT TGT PGT Recruitment 2022

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले KVS की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाना होगा.

होमपेज पर सभी पदों के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक सर्च करें.

अब आपको मांगी गईं सभी जरूरी डिटेल्स दर्ज करनी होंगी.

इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी.

अब फीस करके अपना एप्लिकेशन फॉर्म सबमिट कर दें. साथ ही इसका एक प्रिंट आउट भी ले लें.

