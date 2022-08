MSME Recruitment 2022: यंग प्रोफेशनल समेत इन पदों पर भर्ती के लिए मंत्रालय ने मांगे आवेदन, आप भी कर सकते हैं अप्लाई

MSME Recruitment 2022 Notification: कार्यालय विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) ने युवा पेशेवर, वरिष्ठ सलाहकार और अन्य समेत अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए रोजगार समाचार (13-19 अगस्त) में नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 31 अगस्त 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं.

नोटिफिकेशन के मुताबिक अतिरिक्त पात्रता के साथ बीई / बी-टेक / एमई / एम-टेक / एमबीए (फाइनेंस) समेत कुछ शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Young Professional- कैंडिडेट्स संबंधित सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री या BE/B.Tech. संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक साल काम का अनुभव, साथ ही प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से सीएस या आईटी या एमसीए होना चाहिए.

Consultant Grade 1- बीई/बी-टेक/एमई/एम-टेक/एमबीए (फाइनेंस)/एमए (इकॉनोमिक्स)/एलएलबीआईएलएम के साथ संबंधित क्षेत्र में ओएस-05 साल का एक्सपीरिएंस.

Sr. Consultant- सरकार में कम से कम 15 साल के काम का अनुभव, साथ ही किसी भी क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट. कैडर इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटी में कम से कम 6 साल का अंडर सेक्रेटरी के पद पर एक्सपीरिएंस.

इस भर्ती प्रक्रिया से यंग प्रोफेशनल के 2 पद, कंस्लटेंट ग्रेड 1 के दो पद कंस्लटेंट ग्रेड 2 का एक पद और सीनियर कंस्लटेंट के 2 पद भरे जाने हैं.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 31 अगस्त 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. कृपया इस संबंध में डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन देखें.

