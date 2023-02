Police Recruitment 2023: छठी पास के लिए पुलिस में निकली नौकरी, आयु सीमा 40 साल; सैलरी 52000 रुपये महीना तक

Police Recruitment Sarkari Naukri: असम पुलिस में अलग अलग विभागों में सफाई कर्मचारी के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती कर रहा है, अगल अगल कैटेगरी के पदों के लिए 587 वैकेंसी हैं. नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा निदेशालय के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के 483 पद, सफाई कर्मचारी के 57 पद, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के 13 पद, कारागार विभाग के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के 6 पद और असम पुलिस में वन विभाग के अंतर्गत स्वीपर के 28 पद हैं.

नोटिफिकेशन में आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 22-02-2023 है. सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 12000 रुपये से लेकर 52000 रुपये तक पे बैंड- I और ग्रेड पे 3900 रुपये से ज्यादा अन्य भत्ते जो नियमानुसार स्वीकार्य हैं, महिला उम्मीदवारों के लिए 10% (दस प्रतिशत) आरक्षण होगा.

Post Name and Vacancies for Assam police Recruitment 2023

असम पुलिस भर्ती 2023 की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार वैकेंसी के नाम नीचे दिए गए हैं.

असम पुलिस में सफाई कर्मचारी के 483 पद

नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड निदेशालय के तहत सफाई कर्मचारी 57 पद

सफाई कर्मचारी अंडर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज 13 पद

जेल विभाग के अंतर्गत सफाई कर्मचारी 06 पद

वन विभाग के अंतर्गत स्वीपर के 28 पद

Qualification Required for Assam Police Recruitment 2023

उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान से छठी क्लास पास होना चाहिए और अधिकतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से एचएसएसएलसी या कक्षा 12वीं पास होगी.

कैसे करें आवेदन?

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: मांगी गई जरूरी डिटेल्स दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 4: पोस्ट सेलेक्ट करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

Age Limit for Assam Police Recruitment 2023

इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल है. उम्मीदवार का जन्म 01.01.2005 को या उससे पहले और 01.01.1983 को या उसके बाद होना चाहिए.

