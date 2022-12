Police SI Recruitment 2022-23: पुलिस में SI के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे होगा सेलेक्शन; ये रहा आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

slprb.ap.gov.in: स्टेट पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. कैंडिडेट्स 14 दिसंबर 2022 से 18 जनवरी 2023 तक पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. पासपोर्ट साइज की फोटो, साइन, एसएससी सर्टिफिकेट, कम्यूनिटी सर्टिफिकेट (बीसी / एससी / एसटी उम्मीदवारों के लिए) और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि लागू हो, तो आवेदन पत्र जमा करते समय इनकी एक कॉपी अपलोड करना जरूरी है.

स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी (SCI), पुलिस सब इंस्पेक्टर (सिविल) (पुरुष और महिला), स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी (SCT) और पुलिस के रिजर्व सब इंस्पेक्टर (APSP) (पुरुष) के पद के लिए कुल 411 वैकेंसी हैं जो आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग में भरी जानी हैं.

नौकरी के लिए सेलेक्शन प्री रिटिन एग्जाम के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी) और फाइनल रिटिन एग्जाम के आधार पर किया जाएगा. एपी पुलिस एसआई परीक्षा 19 फरवरी 2023 (रविवार) को आयोजित की जाएगी. परीक्षा में पेपर 1 सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे (3 घंटे) और पेपर 2 उसी दिन दोपहर 02.30 बजे से शाम 05.30 बजे (3 घंटे) तक आयोजित किया जाएगा.

रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को 05 फरवरी 2023 को दिन में 11.00 बजे से प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तारीख तक वेबसाइट से एपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना जरूरी है. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ग्रेजुएट होना चाहिए और उन्हें कम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए.

How to Apply for AP Police SI Recruitment 2022?

इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने को कैंडिडेट्स को सबसे पहले AP Police आधिकारिक वेबसाइट https://slprb.ap.gov.in पर जाना होगा.

इसके बाद आपको होमपेज पर 'SCT PC (CIVIL) (MEN & WOMEN), SCT PC (APSP) (MEN)' and 'SCT SI (CIVIL) (MEN & WOMEN), SCT RSI (APSP) (MEN)' का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

अब आपको 'MY APPLICATION' पर जाना होगा. यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स डालकर पूरा फॉर्म भरना होगा.

फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर देना है.

उम्मीदवार पदों से संबंधित अन्य जरूरी निर्देश जैसे पात्रता, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, चयन प्रक्रिया इस लिंक https://slprb.ap.gov.in/PDFS/SLPRB_AP_SI_%20Notification.pdf मे दिए गए पीडीएफ में पढ़ सकते हैं.

आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ये https://slprbsi.ap.gov.in/ है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं