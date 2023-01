Railway Recruitment 2023: 7914 पदों पर भर्ती के लिए आरआरसी ने एक्टिवेट किया डायरेक्ट लिंक, आयु सीमा 15 साल

Railway Recruitment 2023: साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR), साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER) और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) के रेलवे भर्ती सेल ने अपरेंटिस की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती प्रक्रिया से 7914 वैकेंसी भरी जाएंगी. कुल वैकेंसी में से 4103 वैकेंसी आरआरसी एससीआर के लिए, 2026 वैकेंसी आरआरसी एसईआर के तहत और 1785 वैकेंसी आरआरसी एनडब्ल्यूआर के तहत उपलब्ध हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित रेलवे जोन की आधिकारिक वेबसाइटों पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से रेलवे अपरेंटिस भर्ती 2023 के लिए आवेदन करना जरूरी है.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन जमा करने से पहले आरआरसी एससीआर अधिसूचना, आरआरसी एनडब्ल्यूआर नोटिफिकेशन और आरआरसी एसईआर नोटिफिकेशन के माध्यम से आवेदन करें. आयु सीमा की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 15 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 24 साल है.

Educational Qualification

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10+2 परीक्षा प्रणाली में मैट्रिकुलेट या 10वीं कक्षा) कुल मिलाकर कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) और एक आईटीआई पास प्रमाणपत्र (जिस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की जानी है) एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया /एससीवीटी.

How to Apply for Railway Apprentice Recruitment 2023?

संबंधित रेलवे भर्ती सेल की वेबसाइट पर जाएं.

रिक्रूटमेंट टैब के तहत दिए गए एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें.

अब, आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी डिटेल भर दें.

अपना आवेदन फॉर्म जमा करें.

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं