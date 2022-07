Sarkari Naukri: बिजली विभाग में निकलीं सरकारी नौकरी, कोई आवेदन फीस नहीं, आयु सीमा 45 साल

Goa Electricity Department Recruitment 2022: ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गोवा सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 255 लाइन हेल्पर के पद भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 04 जुलाई 2022 से आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को कम से कम 2 साल का बिजली की लाइनों पर काम करने का अनुभव और कोंकणी का ज्ञान होना चाहिए. गोवा विद्युत विभाग भर्ती 2022 के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल -1 के मुताबिक सैलरी मिलेगी.

इच्छुक उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यता, अनुभव, चयन प्रक्रिया और अन्य डिटेल्स यहां देख सकते हैं. यह भर्ती नोटिफिकेशन नंबर No. CEE/Estt-1-1-83/Recruitment/681 के लिए की जा रही है. इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई 2022 है. इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 255 पद भरे जाने हैं.

Eligibility Criteria

कैंडिडेट्स को बिजली की लाइन बनाने में कम से कम 2 साल का एक्सपीरिएंस होना चाहिए. इसके अलावा कैंडिडेट्स को कोंकणी की नॉलेज भी होनी चाहिए. इसके अलावा मराठी की नॉलेज होगी तो और अच्छा रहेगा. इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की आयु 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस सरकारी नौकरी में उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा.

How to Apply for Goa Electricity Department Recruitment 2022

कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. गोवा बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cbes.goa.gov.in है. इसी के माध्यम से घर बैठे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में उम्मीदवारों को कोई आवेदन फीस नहीं देनी होगी. आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र.

यह भी पढ़ें:

सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब चाहिए तो कर लो तैयारी, आने वाली हैं बंपर नौकरी

पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड, इस दिन है एग्जाम