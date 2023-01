Sarkari Naukri: 11 तरह की सरकारी नौकरियों के लिए मांगे आवेदन, 42 साल तक है आयु सीमा

HKRN New Vacancy 2023: हरियाणा कौशल रोज़गार निगम ने 11 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए HKRN नई वैकेंसी 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. एचकेआरएन की वेबसाइट यानी hkrnl.itiharyana.gov.in पर जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में वैकेंसी की संख्या अभी तक क्लियर नहीं है.

टेक्निकल एसोसिएट्स, मल्टी-टास्किंग पब्लिसिटी पर्सनल, मल्टी-टास्किंग सिक्योरिटी पर्सनल, मल्टी-टास्किंग ऑफिस पर्सनल, मल्टी-टास्किंग टेक्निकल वर्कर्स, टेक्निकल एसोसिएट्स, मल्टी-टास्किंग ऑफिस वर्कर्स, मल्टी-टास्किंग ऑफिस कार्मिक, पैरा-इंजीनियरिंग एसोसिएट्स और मल्टी-टास्किंग किचन वर्कर्स के पदों के लिए वैकेंसी की घोषणा की गई है.

हरियाणा कौशल रोजगार निगम वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए, वहीं अधिकतम आयु सीमा 42 साल है. यह अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग है.

चयन प्रक्रिया में एक मेरिट लिस्ट का बनाई जाएगी. फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और आखिर में कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा. उम्मीदवार जो ज्यादा जानकारी करना चाहते हैं, वे पात्रता, चयन मानदंड, परीक्षा की डिटेल और आवेदन प्रक्रिया यहां चेक कर सकते हैं.

How to Apply for the HKRN New Vacancy 2023

कैंडिडेट्स Haryana Kaushal Rojgar Nigam में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले hkrnl.itiharyana.gov.in पर जाएं.

अब, पेज के टॉप पर राइट साइड में मौजूद लिंक का चयन करें जो 'job notification' है.

सभी के लिए अलग अलग पदों की एक लिस्ट और उनके लिए आवेदन करने का लिंक दिखाई देगा.

लॉगिन पर क्लिक करें और फिर एचकेआरएन वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन करने के लिए अपनी डिटेल्स दर्ज करें.

उम्मीदवारों को अपना पूरा आवेदन फॉर्म भरना होगा और फीस का भुगतान करना होगा.

फिर उम्मीदवारों को "सबमिट" बटन पर क्लिक करना है और आवेदन अपने आप सबमिट हो जाएगा.

कैंडिडेट्स इसका प्रिंट आउट निकाल लें और उसे डाउनलोड करके सेव कर लें.

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं