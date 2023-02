Sarkari Naukri: 35 साल से छोटे हैं और इतनी पढ़ाई की है तो कर दीजिए आवेदन, सैलरी 1,40,000 रुपये महीना तक

JCI Recruitment 2023: जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) ने रोजगार समाचार (28 जनवरी-03 फरवरी) 2023 में अलग अलग असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भर्ती 2023 के लिए 17 फरवरी 2023 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया से असिस्टेंट मैनेजर (ऑपरेशन/ मार्केटिंग) के चार पद, सहायक प्रबंधक (वित्त) के चार पद और असिस्टेंट मैनेजर (एचआर) के तीन पद भरे जाएंगे. आयु सीमा की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए.

Educational Qualification

असिस्टेंट मैनेजर (ऑपरेशन/मार्केटिंग): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से जूट टेक्नोलॉजी में डिग्री और 2 साल का अनुभव.

असिस्टेंट मैनेजर (फाइनेंस): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी.कॉम (फर्स्ट डिवीजन)/ एम.कॉम और पीएसयू/ बड़े व्यावसायिक संगठन में कमर्शियल अकाउंट को संभालने का 2 साल का अनुभव.

असिस्टेंट मैनेजर (एचआर): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या समकक्ष और 2 साल का एक्सपीरिएंस.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पदों के लिए पात्रता/ शैक्षिक योग्यता/ आयु सीमा/ आवेदन कैसे करें और अन्य अपडेट के डिटेल के लिए नोटिफिकेशन लिंक देखें.

Pay Scale (I.D.A.) Jute Corporation of India Recruitment 2023 Notification

असिस्टेंट मैनेजर (ऑपरेशन/मार्केटिंग): सैलरी 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये महीना तक.

सहायक प्रबंधक (वित्त): सैलरी 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये महीना तक.

सहायक प्रबंधक - (एचआर): सैलरी 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये महीना तक.

How To Apply Jute Corporation of India Recruitment 2023 Notification

उम्मीदवार इन पदों के लिए आयु, योग्यता और एक्सपीरिएंस के सपोर्ट में सेल्फ वेरिफाइड कॉपी के साथ लिफाफे पर सुपर स्क्राइब, पद का नाम और विज्ञापन संख्या के साथ आवेदन कर सकते हैं और कलर पासपोर्ट साइज की 2 (दो) फोटो रजिस्टर्ड / स्पडी पोस्ट से भेज सकते हैं.

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं