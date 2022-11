Sarkari Naukri: MTS और ऑफिस असिस्टेंट समेत इन पदों पर निकली नौकरी, 5वीं पास करें अप्लाई

BECIL Recruitment 2022: ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) ने फार्माकोपियल एसोसिएट, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल डेटा एसोसिएट, MTS, ड्राइवर, हाउस कीपिंग स्टाफ, कंसल्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. उम्मीदवार 05 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को 10 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

Educational Qualification

फार्माकोपियोअल एसोसिएट - संबंधित विषय में मास्टर डिग्री. कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर प्वाइंट की जानकारी.

ऑफिस असिस्टेंट - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट. अच्छा कम्यूनिकेशन स्किल, अच्छी टाइपिंग स्पीड, डिक्टेशन लेने में सक्षम, राइटिंग एबिलिटी और इंटरपर्सनल स्किल होना जरूरी है.

टेक्निकल डेटा एसोसिएट - प्रशासन में 05 साल के अनुभव के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री/ पीएसयू/ ऑटोनॉमस बॉडी

एमटीएस- 10वीं पास

ड्राइवर- 10वीं पास के साथ ड्राइविंग लाइसेंस

हाउस कीपिंग स्टाफ- किसी रिकग्नाइज बोर्ड से 5वीं पास.

How to Apply for BECIL Recruitment 2022

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को बीईसीआईएल की वेबसाइट www.becil.com पर जाना होगा.

उसके बाद, 'करियर सेक्शन' पर जाएं और फिर 'रजिस्ट्रेशन फॉर्म (ऑनलाइन)' पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन और फीस के ऑनलाइन भुगतान के लिए आगे बढ़ने से पहले 'आवेदन कैसे करें' को ध्यान से पढ़ें.

उम्मीदवार अन्य विवरण नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं.

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://www.becil.com/uploads/vacancy/227PCIM21nov22pdf-7d68b75482cb2e47... है.

जरूरी तारीखों की बात करें तो आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2022 है. इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक होना है. इंटरव्यू कमिटी रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी (Pcim&H), आयुष मंत्रालय, कमला नेहरू नगर, में होना है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं