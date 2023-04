Sarkari Naukri Recruitment 2023: इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने का आज आखिरी मौका, ये रहा तुरंत अप्लाई करने का लिंक

PSSSB Patwari Recruitment 2023: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, PSSSB 710 पटवारी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 2 अप्रैल को समाप्त कर देगा. इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे sssb.punjab.gov पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल 2023 है. यह भर्ती अभियान 710 पटवारी पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है.

जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये की आवेदन फीस जमा करनी होगी. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को 250 रुपये की आवेदन फीस जमा करना होगा. ईएसएम और आश्रित कैटेगरी के लोगों को 200 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा और पीएच / पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोगों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा.

कौन कर सकता है अप्लाई?

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या प्रतिष्ठित संस्थान से ऑफिस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन या डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन में पर्सनल कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में काम करने के अनुभव के साथ कम से कम 120 घंटे का कोर्स किया हो. आवेदक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में पंजाबी के साथ मैट्रिक पास होना चाहिए. उम्मीदवारों की उम्र 01 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी मानदंड के अनुसार अधिकतम आयु सीमा छूट दी जाएगी.

PSSSB Patwari recruitment 2023: Know how to apply

आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं

होमपेज पर एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें

अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें

आवेदन पत्र भरें

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे