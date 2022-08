Govt Exam Calendar: SSC रेलवे UPSC बैंकिंग डिफेंस Teacher Recruitment एग्जाम की तारीख, ये रहा पूरा कैलेंडर

Govt Exam Calendar for August 2022: इस महीने, कुछ प्रमुख एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, राज्य पीसीएस, बैंकिंग, टीचिंग, रक्षा और अन्य सरकारी परीक्षाएं होंगी. ये परीक्षाएं अलग अलग परीक्षा आयोजित करने वाली ऑथरिटीज द्वारा आयोजित की जाने वाली हैं. इसलिए उम्मीदवारों की आसानी के लिए, हमने अगस्त 2022 के महीने में होने वाली सरकारी परीक्षाओं की लिस्ट तैयार की है.

SSC Selection Post Phase-10 2022 Exam - 1st to 5th August 2022

SSC Selection Post Ladakh 2022 Exam - 1st to 5th August 2022

RBI Grade B DEPR/DSIM Phase II - 6th August 2022

AP TET 2022 - 6th to 21st August 2022

Telangana SI Prelims 2022 Exam - 7th August 2022

UPSC CAPF Written Exam 2022 - 7th August 2022

IBPS RRB Office Assistant (Clerk) 2022 Exam - 7th, 13th and 14th August 2022

SSC CGL Tier-2 Exam 2021 (CBE) - 8th to 10th August 2022

SSC Limited Departmental Competitive Examination, 2021 for the post of Statistical Investigator Gr. II in the O/o Registrar General & Census Commissioner, India - 13th August 2022

UGC NET June 2022 & Dec 2021 Exam - 12, 13, 14 August 2022

RRB NTPC Computer Based Typing Skill Test 2022 (CBTST) - 12th August 2022 Onwards

DDA JE All Posts (except Prog) - 16th August 2022

RRB Group D 2022 CBT Exam - 17th August 2022 Onwards

Telangana Police Constable Prelims 2022 Exam - 21st August 2022

IBPS RRB Officer Scale-I 2022 Exam - 20th & 21st August 2022

TN TET 2022 Exam - 25th Aug to 31st Aug 2022

AFCAT (2) 2022 Exam - 26th, 27th & 28th August 2022

DDA Programmer 2022 Exam - 27th August 2022

IBPS Clerk Prelims 2022 - 28th August and 3rd & 4th September 2022 (संभावित)

DSSSB Welfare Officers 2022 Exam, DSSSB Counsellors 2022 Exam, DSSSB Assistant Sanitary Inspector 2022 Exam, DSSSB Head Clerk, Assistant Section Officer/DASS Gr-II 2022 Exam - 1st to 30th August 2022 (संभावित)

यूजीसी नेट 2022 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा 12, 13 और 14 अगस्त 2022 को बाकी सब्जेक्ट के लिए भारत भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के पद के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाएगी या केवल यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों / कॉलेजों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के लिए.

