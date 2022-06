Sarkari Naukri: अगर आपके पास है ये योग्यता तो तुरंत कीजिए इन सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई, आयु सीमा 35 साल

SCCL Recruitment 2022 Job Notification: सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 177 जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 10 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.

एससीसीएल भर्ती 2022 नौकरी नोटिफिकेशन के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन / इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 महीने का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री कोर्स समेत जरूरी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.

इन पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 30 साल रखी गई है. आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी. आयु सीमा में SC,ST,BC कैंडिडेट्स को 5 साल तक की छूट मिलेगी. मतलब इन कैटेगरी के 35 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 177 पद भरे जाने हैं. इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2022 है. सैलरी की बात करें तो ग्रेज 2 के लिए सैलरी 29460 रुपये महीना तक, ग्रेड 1 के लिए 31852 रुपये महीना तक और स्पेशल ग्रेड के लिए 34391 रुपये महीना तक मिलेगी.

How to Apply for SCCL Recruitment 2022

इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले SCCL की आधिकारिक वेबसाइट scclmines.com पर जाएं.

होमपेज पर करियर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.

निर्देशों का पालन करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म भरें. फॉर्म को सबमिट करने से पहले सुनिश्चित करें कि फॉर्म पूरा भरा हुआ हो.

अपना एप्लिकेशन सबमिट करने के बाद कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंट लेना होगा और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे अपने पास रखना होगा.

