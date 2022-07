SSC Recruitment 2022 Notification Out: एसएससी ने सरकारी नौकरी के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, सैलरी 1.42 लाख रुपये महीना तक

SSC JHT Recruitment 2022 Notification: कर्मचारी चयन आयोग ने 20 जुलाई को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के ग्रुप 'बी' नॉन गेजेटेड पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है. आवेदकों को एसएससी जेएचटी परीक्षा 2022 के लिए उपस्थित होना होगा जो अक्टूबर 2022 के महीने में आयोजित किया जाएगा. चयनित आवेदकों को सीएसओएलएस, रेलवे बोर्ड, एएफएचक्यू, आदि सहित भारत सरकार के विभिन्न विभागों के तहत भर्ती किया जाएगा. SSC JHT 2022 परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए, स्टूडेंट्स को SSC की वेबसाइट पर SSC JHT 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. एसएससी जेएचटी के लिए आवेदन 04 अगस्त 2022 तक किया जा सकेगा.

How to Apply for SSC JHT 2022?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर आपको लॉगिन सेक्शन में ‘Register Now’ का लिंक मिलेगा.

यहां आपको मांगी गई डिटेल्स डालकर भरना होगा.

प्रदान की गई जानकारी को सेव करें. अब 'फाइनल सबमिट' से पहले, ड्राफ्ट प्रिंटआउट लें और भरी गई जानकारी की अच्छी तरह से रिव्यू करें.

अब ‘Declaration’ को बहुत ध्यान से पढ़ें और ‘I Agree’ पर क्लिक कर दें.

अब आप अपने ‘Registration Number’ और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें.

अब ‘Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Examination, 2022’ Section under ‘Latest Notifications’ के लिंक पर क्लिक करें.

1 से 14 तक के कॉलम में सूचना आपके वन-टाइम रजिस्ट्रेशन डेटा से अपने आप भर जाएगी जो एडिट नहीं हो सकती है.

परीक्षा केन्द्रों के लिए अपनी वरीयता देते हुए क्रमांक 15 भरें तथा अन्य क्रमांक भी भरें.

अब अपनी फोटोग्राफ अपलोड करें.

Declaration को ध्यान से देखें और “I agree” चेक बॉक्स पर क्लिक करें, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं. कैप्चा कोड भरें.

आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का प्रीव्यू करें और वेरिफाई करें.

यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है तो फीस का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें

