Naukri Recruitment 2022: इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 42 साल तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन

Eligibility Criteria for Staff Nurse Post: आयुक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आंध्र प्रदेश (एपी) ने स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. शुरुआत में एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर कुल 461 वैकेंसी उपलब्ध हैं. इसके लिए उम्मीदवारों के पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए. उम्मीदवारों को 05 दिसंबर 2022 को या उससे पहले ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा करना जरूरी है. वैकेंसी की संख्या अनंतिम है और विभाग की जरूरत के मुताबिक इनके बढ़ने या घटने की संभावना है. इस नोटिफिकेशन की मेरिट लिस्ट 31.08.2023 तक वैध है.

Educational Qualification

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी /बीएससी (नर्सिंग) होना चाहिए.

आयु सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए 42 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है. वहीं SC/ ST/ BC और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये है.

Selection Process for AP Staff Nurse Recruitment 2022

कैंडिडेट्स का सेलेक्शन इसके आधार पर किया जाएगा.

योग्यता परीक्षा या किसी अन्य समकक्ष योग्यता में सभी साल में प्राप्त नंबर - 75 फीसदी

पास प्रमाण पत्र में उल्लिखित अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद सालाना एक नंबर - कुल 10 नंबर तक

COVID-19 सेवा सहित अनुबंध/ आउटसोर्सिंग/ मानदेय आधार पर काम करने वाले उम्मीदवारों को 15 फीसदी तक वेटेज दिया जाएगा.

How to Apply for AP Staff Nurse Recruitment 2022?

उम्मीदवार आवेदन का प्रोफार्मा आधिकारिक वेबसाइट यानी http://cfw.ap.nic.in से 05 दिसंबर 2022 तक शाम 05:00 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं.

उक्त पदों के लिए भरे हुए आवेदन संबंधित क्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस के ऑफिस में 06/12/2022 को या उससे पहले 05.00 बजे तक जमा किए जाने हैं.

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://cfw.ap.nic.in/pdf/Staff%20Nurses%20Contract%20Recruitment%20Noti... है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं