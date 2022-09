Teacher Recruitment 2022: टीचर के पदों पर निकली भर्ती, आवेदन फीस 50 रुपये और आयु सीमा 40 साल

JSSC PGT Recruitment 2022 Vacancy Details: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के 3120 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है. हालांकि, उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक आवेदन फीस का भुगतान कर सकते हैं. उम्मीदवार jssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 तक अपने आवेदन फॉर्म एडिट कर सकेंगे.

How to Apply Jharkhand PGT Teacher Jobs 2022

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले जेएसएसी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको Application Forms (Apply) सेक्शन में जाना होगा.

अब Apply Now के लिंक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने यहां नया पेज खुल जाएगा. अब मांगी गई जानकारी को दर्ज करें.

अब मांगे गए डॉक्यूमेंट्स आदि अपलोड कर दें.

आवेदन फीस का भुगतान करने के बाद सबमिट कर दें.

आवेदन फीस और आयु सीमा

जनरल और ओबीसी कैटेगर के कैडिडेट्स को 100 रुपये और एससी व एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. जिस कैंडिडेट की आयु 40 साल से अधिक नहीं है. वहीं कैंडिडेट जरूरी शैक्षणिक योग्यता के साथ आवेदन करने के योग्य है. हालांकि ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के आवेदक को अधितम आयु सीमा में छूट दी गई है.

जरूरी योग्यताएं

आवेदन ऑनलाइन मोड में आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के जरिए करना होगा. इन पदों के लिए डाक के जरिए आवेदन नहीं किया जा सकता है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3120 पदों को भरा जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कैंडिडेट्स का संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है. पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का चनय परीक्षा के जरिए किया जाएगा. परीक्षा सीबीटी मोड में होगी. एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर