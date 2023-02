Teacher Recruitment 2023: 7400 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती शुरू, जानिए कब तक और कैसे करना है आवेदन

TGT Recruitment 2023: 7400 से ज्यादा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स (टीजीटी) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट-hssc.gov.in पर शुरू हो गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 15 मार्च 2023 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 7400 से ज्यादा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स (TGT) पदों के लिए नोटिस जारी किया है.

सरकारी शिक्षक बनने के उद्देश्य से अतिरिक्त योग्यता के साथ ग्रेजुएशन समेत कुछ शैक्षणिक योग्यता रखने वाले कैंडिडेट्स के पास इस अवसर को हासिल करने का सुनहरा मौका है. इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 7471 पदों पर भर्ती की जानी है.

Educational Qualification

कैंडिडेट के पास कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा/ डी.एल.एड/ बी.एड

मैट्रिक या उच्चतर में एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी / संस्कृत होनी चाहिए.

बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी द्वारा आयोजित पद के लिए संबंधित विषय की हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी)/ स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) पास होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए.

आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए प्रत्येक पद के साथ दी गई जरूरी योग्यता (E.Q.) होनी चाहिए.

आपको इस संबंध में डिटेल के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक करने की सलाह दी जाती है.

आयु सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 42 साल रखी गई है. इसके अलावा सैलरी की बात करें तो इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को ग्रेड पे 4600 के साथ 9300 रुपये से लेकर 34800 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

How To Apply for Haryana HSSC TGT Recruitment 2023

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए http://adv22023.hryssc.in/StaticPages/HomePage.aspx का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं