Teacher Recruitment 2022: 3120 PGT टीचर्स की भर्ती के लिए मांगे आवेदन, आयु सीमा 40 साल, सैलरी 1,51,100 रुपये महीना तक

Jharkhand Teacher Recrutiment 2022: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के पद पर भर्ती के लिए बम्पर नौकरियां निकाली हैं. जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त 2022 से jssc.nic.in पर शुरू होगा. आवेदन की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2022 है. जेएसएससी में 2855 पद और 265 बैकलॉग हैं. पदों के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 40 साल है.

सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएश शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के माध्यम से किया जाएगा. उम्मीदवार PGTTCE-2022 के बारे में ज्यादा डिटेल्स जरूरी तारीख, वेकेंसी ब्रेक-अप, शैक्षिक योग्यता और अन्य डिटेल्स यहां देख सकते हैं.

आवेदन 25 अगस्त से शुरू होंगे. वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर है. अगर आपको लगता है कि आपके आवेदन में कोई गलती हो गई है तो आप 29 सितंबर से एक अक्टूबर तक सुधार सकते हैं. वहीं एग्जाम कब होगा इसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी. सैलरी की बात करें तो इन पदों पर सिलेक्ट होने वालों को 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

How to Apply for JSSC Teacher Recruitment 2022?

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

अब वेबसाइट पर आपको online application link मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

अब आपको यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरकर सबमिट कर देना है. अपने एप्लिकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट जरूर ले लें.

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://jssc.nic.in/sites/default/files/Brochure_%20Regular-%20PGTTCE-20... है.

