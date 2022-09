Jobs for All in UP: यूपी में नौकरी का शानदार मौका आने वाला है और वो भी ऐसी नौकरी जो ऑन द स्पॉट जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा. उसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दरअसल यूपी सरकारी ऐसी तैयारी में लगी है. यूपी सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले लगाने जा रही है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रोजगार मेले राज्य के 18 मंडलों में लगाए जाएंगे और वो मंडल में ऐसी जगह लगाए जाएंगे जहां अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्र होंगे. अल्पसंख्यक विभाग और सेवायोजन विभाग इस पर भी मंथन कर रहा है कि वो क्षेत्र कौन से होंगे.

रोजगार मेलों में अल्पसंख्यक युवाओं को उनकी रुचि के क्षेत्र में ही रोजगार के मौके मिलेंगे. साथ ही सीधे नौकरी देने वाले ही उनके पास पहुंचेंगे. कंपनियों को इसके लिए बुलाया जाएगा. राज्य सरकार ऐसी तैयारी कर रही है कि युवाओं का ऑन द स्पॉट टेस्ट हो वेरिफिकेशन करके जॉइनिंग लेटर दे दिया जाए.

यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सेवायोजन विभाग और श्रम विभाग को चिट्ठी लिख कर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अलग से रोजगार मेले के आयोजन के लिए लिखा था. इसके बाद इस पर चर्चा के लिए बैठक हुई.

इसके तहत युवाओं 2 कैटेगरी में बांटा गया है. पहली कैटेगरी ग्रैजुएट और डिप्लोमा होल्डर युवाओं के लिए होगी. उसमें उन अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के युवाओं को मौका मिलेगा. दूसरी कैटेगरी उन युवाओं के लिए है, जिनके पास कोई हुनर है या काम आता है लेकिन उनके पास सीधे कोई नियोक्ता नहीं पहुंचता तो वह कोई छोटा काम करते हैं. कई बार उनको रोजगार की समस्या होती है. अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अलग से रोजगार मेले के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों के अल्पसंख्यक मंत्रालयों से बजट की व्यवस्था है.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर