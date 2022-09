Zee News Select: जॉब और एजेकुशन की 10 बड़ी खबरें, जो आपके लिए हैं | 17 September 2022

SI के पदों पर नौकरी पाने का आखिरी मौका, इस डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन | Click here to read

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) ने कांस्टेबल (पायनियर) और सब इंस्पेक्टर (स्टाफ नर्स) के पद के लिए आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ा दी है. जिन लोगों ने इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र जमा नहीं किया है, उन्हें आवेदन करने का एक और मौका मिला है. ITBP कांस्टेबल आवेदन की आखिरी तारीख 01 अक्टूबर 2022 है जबकि ITBP SI पदों के लिए 29 सितंबर 2022 है. उम्मीदवार ITBP वैकेंसी 2022 के लिए recruitment.itbpolice.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं.

TET 2022 नोटिफिकेशन जारी, टीचर बनने के लिए आज से करें आवेदन; ये रहीं पूरी डिटेल्स

The Board of School Education Haryana (BSEH) बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर नोटिस देख सकते हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा शिक्षा बोर्ड व एचटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in, haryanatet.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं.

बेटी IAS बन जाए इसलिए मां ने नौकरी छोड़ी और घर में 4 साल तक TV ऑन तक नहीं हुआ

IAS देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. इसे पास करने के लिए कैंडिडेट्स दिन रात मेहनत करते हैं. सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है. इसमें कैंडिडेट्स अपने सब्जेक्ट्स के मुताबिक अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही महिला आईएएस अफसर की कहानी बताने जा रहे हैं जोकि पहले प्रयास में प्री एग्जाम भी पास नहीं कर पाई थीं और दूसरी बार में उन्होंने 2 रैंक हासिल की.

Police Constable के 3484 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 19 सितंबर से करें अप्लाई

पुलिस में नौकरी का कई युवाओं का टारगेट होता है और वो 10वीं क्लास में आते आते इसके लिए अलग अलग स्तर पर तैयारी करने लगते हैं. तो हम ऐसे ही युवाओं के लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं. कर्नाटक राज्य पुलिस ने सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (सीएआर / डीएआर) के पद पर भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी की घोषणा की है. पुरुष और पुरुष ट्रांसजेंडर इन नौकरियों को पाने के लिए पात्र हैं. KSP साल 2022 के लिए कुल 3484 पदों को भर रहा है.

UGC NET 2022 के एडमिट कार्ड जारी, जरूर कर लें ये काम नहीं तो...

National Testing Agency, NTA ने दूसरे फेज की परीक्षा के लिए UGC NET 2022 एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 (मर्ज किए गए साइकल), फेज II के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. 20 सितंबर से 30 सितंबर, 2022 तक, फेज 2 परीक्षा पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आयोजित की जाएगी.

UPSC Exam: ये हैं 10 किताबें जो आपके नाम के आगे लगवा सकती हैं IAS, किस सब्जेक्ट के लिए कौनसी है फिट

जब देश के सबसे कठिन एग्जाम को पास करने की बात होती है तो उसके लिए मेहनत की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अकेले मेहनत से काम नहीं चलता है. क्योंकि इसके लिए प्लानिंग की भी जरूरत पड़ती है. प्लानिंग के साथ साथ यह भी पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए. आज हम यहां आपको बता रहे हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से राइटर की किताब फिट रहेंगी. एक कहावत है कि, प्लानिंग के बिना एक टारगेट सिर्फ एक इच्छा है इससे ज्यादा कुछ नहीं.

Business Idea: नौकरी के पीछे क्यों भागना, ये है 'लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न बिजनेस' होगी 10 लाख रुपये महीना तक कमाई

पढ़ाई के बाद नौकरी की तरफ युवाओं का फोकस रहता है. पर कई बार जब नौकरी करते करते लगने लगता है कि अब कुछ और होना चाहिए. नौकरी करने से बात नहीं बन रही है तो उस समय क्या करे. आज हम आपको ऐसा ही एक यूनिक बिजनेस आइडिया बता रहे हैं जो कि आपकी नौकरी से होने वाली कमाई की जरूरतों को भी पूरा करेगा और आप खुद ही बोस भी होंगे.

रेलवे ने TGT PGT की भर्ती के लिए मांगे आवेदन, आयु सीमा 65 साल; कोई एग्जाम नहीं

मध्य रेलवे ने शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. योग्य उम्मीदवार जो नौकरी करना चाहते हैं, वे 4 अक्टूबर 2022 को वॉक-इन-इंटरव्यू में जा सकते हैं. यह भर्ती अभियान संगठन में 22 पदों को भरेगा. इससे पीजीटी के 6 पद, टीजीटी के 8 पद और पीआरटी के 9 पद भरे जाएंगे. उम्मीदवार यहां उपलब्ध डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से शैक्षिक योग्यता चेक कर सकते हैं. उम्मीदवार की आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम 65 साल रखी गई है.

Interview Questions: हर इंटरव्यू में बार-बार पूछा जाता है ये सवाल, जवाब देकर ऐसे क्रैक करें एग्जाम

हर व्यक्ति को कभी न कभी इंटरव्यू फेस करना पड़ता है. हम सभी बहुत मेहनत से किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उसे क्रैक कर लें. किसी भी ऐग्जाम के इंटरव्यू में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं. इन सभी सवालों में से एक सवाल ऐसा है जो कि बहुत बेसिक है पर हर इंटरव्यू में बार-बार पूछा ही जाता है.

DRDO ने इन पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र, DRDO-CEPTAM ने सीनियर तकनीकी सहायक-बी और तकनीशियन-ए पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार जो पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे DRDO की आधिकारिक साइट drdo.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

