TET 2022 Notification Released: टीईटी का नोटिफिकेशन जारी, टीचर बनने के लिए आज से करें आवेदन

The Board of School Education Haryana (BSEH) बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर नोटिस देख सकते हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा शिक्षा बोर्ड व एचटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in, haryanatet.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं. यहां आप आज यानी 17 सितंबर 2022 से 27 सितंबर 2022 तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. अगर कैंडिडेट्स से आवेदन करने में कोई गलती हो जाती है तो वह 28 से 30 सितंबर तक उसे ठीक कर सकते हैं. इसके लिए बोर्ड की तरफ से कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा.

Eligibility Criteria

Primary Teacher (PRT): कैंडिडेट कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ सीनियर सेकंडरी पास होना चाहिए या एनसीटीई नियमों, 2007 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा के फाइनल ईयर में उपस्थित होना चाहिए.

Trained Graduate Teacher (TGT): इसके लिए कैंडिडेट संबंधित विषय में ग्रेजुएट और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड होना चाहिए.

Post Graduate Teacher (PGT): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड होना चाहिए.

आवेदन फीस

पेपर 1 के लिए जनरल कैटेगरी (General Category) और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि एससी, एसटी व फिजिकल हैंडिकैप उम्मीदवारों को इसके लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा. पेपर-1 और पेपर-2 के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1800 रुपये और एससी, एसटी व फिजिकल हैंडिकैप के लिए 900 रुपये की आवेदन फीस है. वहीं लेवल-1, लेवल-2 और लेवल-3 परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक जनरल कैटेगरी व ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 2400 रुपये का भुगतान करना होगा. हालांकि एससी, एसटी उम्मीदवारों के लिए 1200 रुपये शुल्क निर्धारित है.

How to Apply for HTET 2022

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट haryanatet.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको Registration/ Login का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

अब मांगी गई डिटेल्स डालकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और एप्लिकेशन फॉर्म भर दें.

अब मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस पे कर दें. ये करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.

अपने भरे हुए फॉर्म को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट भी अपने पास रखें.

HTET के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ये https://haryanatet.in/Login है.

