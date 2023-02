LIC Scheme: एलआईसी ने पेश की धांसू स्कीम, अब बुढ़ापे में हर महीने खाते में आएगा पैसा, जानिए डिटेल्स

LIC New Jeevan Shanti Policy: अगर आप भी एलआईसी की पॉलिसी (LIC Policy) लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब एलआईसी एक ऐसा प्लान लेकर आया है, जिसमें आपको बुढ़ापे की चिंता करने की जरूरत नहीं है. एलआईसी ने आपके लिए एक बेहतरीन योजना की पेशकश की है जिसमें पैसा लगाकर आपकी बुढ़ापे में भी कमाई होती रहेगी.

जिंदगीभर मिलेगी पेंशन

LIC ने एक नई और शानदार पॉलिसी (LIC Policy) जीवन शांति पॉलिसी (New Jeevan Shanti Policy) की शुरुआत की है, जिसमें आपको बस एक बार निवेश करने पर जीवन भर गारंटी के साथ पेंशन मिलेगी.

एलआईसी जीवन शांति स्कीम (LIC Jeevan Shanti Scheme)

आपको बता दें यह प्लान जीवन अक्षय प्लान की तरह ही होता है. इसमें आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं. बता दें इस प्लान में पहला होता है इमीडिएट एन्युटी और दूसरे का नाम - डेफ्फर्ड एन्युटी है. यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, जिसमें पहले यानी इमीडिएट एन्युटी के तहत पॉलिसी लेने के तुरंत बाद ही पेंशन की सुविधा मिल जाती है.

तुरंत मिल सकता है पेंशन का फायदा

आपको बता दें डेफ्फर्ड एन्युटी के ऑप्शन में पॉलिसी लेने के 5,10,15 या 20 साल बाद पेंशन की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही इसमें आपको तुरंत ही पेंशन का फायदा भी मिल सकता है.

कैसे मिलेगा पेंशन का फायदा (How Much Pension Will Be Received)?

इस पेंशन योजना की रकम तय नहीं होती है. इसमें निवेश, उम्र और डिफरमेंट पीरियड के अनुसार आपकी पेंशन मिलेगी. इसके साथ ही आपकी निवेश और पेंशन शुरू होने के बीच में अवधि जितनी ज्यादा होगी आपको पेंशन भी उतनी ज्यादा ही मिलेगी. साथ ही एलआईसी आपके निवेश पर बन रहे फीसदी के हिसाब से पेंशन देती है.

कौन ले सकता है पॉलिसी का फायदा-

>> आपकी उम्र कम से कम 30 साल और अधिकतम 85 साल होनी चाहिए.

>> जीवन शांति प्लान में लोन, पेंशन शुरू होने के 1 साल बाद और इसे सरेंडर, पेंशन शुरू होने के 3 महीने बाद किया जा सकता है.

>> आप इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरह से ले सकते हैं.

>> बता दें इस पॉलिसी में आप एक बार चुने गए विकल्प को बदला नहीं जा सकते हैं.

>> इसके साथ ही पॉलिसी को लेते समय सालाना दरों की गारंटी दी जाएगी.

