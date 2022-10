Same Name Conference: एक ही नाम के 178 लोग एक ही मंच पर पहुंच गए, फिर हक्के बक्के रह गए सब

178 People With Same Name On Same Podium: अकसर हम यह देखते हैं कि कई बार एक ही नाम के तमाम लोग एक जगह एकजुट हो जाते हैं. लेकिन सोचिए एक ही नाम के 178 लोग एक जगह पहुंच जाएं तो शायद यह सबसे बड़ी बात होगी. ऐसा जापान के एक शहर से सामने आई है जब एक ही नाम के 178 लोग पहुंच गए और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. यह तब हुआ जब हिरोकाजू तनाका नाम के 178 लोग एक जगह पहुंच गए.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया

दरअसल, यह घटना जापान में हुई है. टोक्यो स्थित शिबुया जिले के एक ऑडिटोरियम में ये सभी जमा हुए हैं. इनका नाम हिरोकाजू तनाका है और वहां कुल मिलाकर 178 लोग पहुंचे थे. एक ही नाम वाले लोगों के सबसे बड़ी तादाद में एकसाथ मिलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. इससे पहले यह रिकॉर्ड किसी और के नाम था. जब 156 लोग एक नाम के पहुंचे थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोक्यो के एक कॉर्पोरेट कर्मचारी हिरोकाज़ु तनाका इस पूरे कार्यक्रम के कर्ताधर्ता थे. उन्होंने सोचा क्यों न ऐसा करने की कोशिश की जाए और एक ही नाम के लोगों को एक साथ लाया जाए. बताया जा रहा है कि यह आइडिया उनके दिमाग में तब आया था जब उन्होंने टीवी पर बेसबॉल खिलाड़ी हिरोकाज़ु तनाका को ओसाका किंतेत्सु टीम में देखा था.

इस नाम के 178 लोग सभा में पहुंचे

इस आयोजन में हिरोकाज़ु तनाका नाम के कई फेमस लोग भी पहुंचे थे. कुल मिलाकर इस नाम के 178 लोग इस सभा में पहुंचे तो सब हक्के बक्के रह गए. सभा में सबसे छोटा हिरोकाजू तनाका तीन साल का था, जबकि सबसे उम्रदराज हिरोकाजू तनाका 80 वर्ष का था. एक व्यक्ति ने हनोई से वियतनाम तक इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यात्रा की. यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ.

