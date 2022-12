ऐसा घर जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र तो आधा तेलंगाना में, दो अलग-अलग राज्यों में रहता है एक परिवार

Weird House In India: क्या आपने कभी ऐसे घर में रहने की कल्पना की है जो दो अलग-अलग राज्यों की सीमा के साथ खड़ा हो? जी हां, कुछ ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के कई सदस्य अलग-अलग राज्य में रहते हैं. चंद्रपुर जिले की सीमावर्ती जिवती तहसील के महाराजागुडा गांव में पवार परिवार महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों राज्यों में रहता है. 13 सदस्यीय पवार परिवार दो राज्यों के बीच रहने का अनुभव बेहद ही अनोखा है. उनकी अजीब भावना हैं और वह इसे लोगों के साथ साझा भी करते हैं. मीडिया में आई खबर के मुताबिक, दोनों राज्यों ने महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमा से लगे 14 गांवों पर अपना दावा किया है.

दो राज्यों के बीच में मौजूद है यह घर

ये गांव दोनों राज्यों के कल्याणकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं और यहां तक कि महाराष्ट्र और तेलंगाना रजिस्टर्ड प्लेट वाले वाहनों के भी मालिक हैं. वे दोनों राज्यों को टैक्स भी देते हैं. बताते चले कि महाराजगुड़ा गांव में उनके 10 कमरों के घर में चार कमरे तेलंगाना में और चार कमरे महाराष्ट्र में हैं. रसोई तेलंगाना में स्थित है, जबकि बेडरूम और हॉल महाराष्ट्र में स्थित हैं. परिवार इस मकान में वर्षों से रह रहा है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 1969 में जब सीमा विवाद सुलझा तो पवार परिवार की जमीन दो राज्यों में बंट गई. नतीजा यह हुआ कि घर भी बंट गया.

Maharashtra | A house in Maharajguda village, Chandrapur is spread b/w Maharashtra & Telangana - 4 rooms fall in Maha while 4 others in Telangana

Owner, Uttam Pawar says, "12-13 of us live here. My brother's 4 rooms in Telangana&4 of mine in Maharashtra, my kitchen in Telangana" pic.twitter.com/vAOzvJ5bme

— ANI (@ANI) December 15, 2022