Vacancy: 'गर्लफ्रेंड बन जाओ, महीने की दो लाख सैलरी मिलेगी' दो लड़कों ने दिया विज्ञापन

Two Lakh Salary for Job of Girlfriend: विज्ञापन की कई खबरें अकसर लोगों के बीच चर्चा का विषय रहती हैं क्योंकि उसमें अजीबोगरीब डिमांड की जाती है लेकिन कई बार यह विज्ञापन शादी और रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं. ऐसा ही एक मामला थाईलैंड से सामने आया है जहां दो लड़कों ने अपने लिए गर्लफ्रेंड का विज्ञापन निकाला है. विज्ञापन के मुताबिक इन लड़कों को गर्लफ्रेंड चाहिए और वे इसके लिए दो लाख रुपये की महीने की सैलरी भी देंगे.

विज्ञापन में किन किन शर्तों को पूरा करना होगा?

दरअसल, थाईलैंड की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दोनों लड़के मूल रूप से चीन के रहने वाले हैं लेकिन इनको थाईलैंड की रहने वाली गर्लफ्रेंड चाहिए. मजे की बात यह है कि इस विज्ञापन को इन लड़कों की एक दोस्त ने निकाला है. उसने यह भी बताया है कि विज्ञापन में किन किन शर्तों को पूरा करना होगा. दोनों लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को दो लाख रुपये देंगे और जरूरत पड़ने पर इसकी राशि बढ़ाई भी जा सकती है.

गर्लफ्रेंड को बतौर सैलरी 2.16 लाख रुपए मिलेंगे

रिपोर्ट्स के मुताबिक उस लड़की ने विज्ञापन में लिखा है कि दो चीनी दोस्तों को गर्लफ्रेंड की तलाश है. गर्लफ्रेंड की उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए. गर्लफ्रेंड को बतौर सैलरी 2.16 लाख रुपए मिलेंगे, दोनों ही मेरे दोस्त हैं, वे अच्छे और साफ-सुथरे लोग हैं. अगर दोनों ने आपके काम को पसंद किया तो इससे भी अधिक सैलरी मिल सकती है.

यह भी बताया गया है कि दोनों लड़कों को सिर्फ थाई गर्लफ्रेंड चाहिए और जो लड़कियां गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं उन्हें चीनी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है. जैसे ही यह विज्ञापन पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, लोग प्रतिक्रिया देने लगे और चुटकियां लेने लगे.

बता दें कि यह अपने आप में रोचक विज्ञापन जरूर है लेकिन शादी और रिलेशनशिप के विज्ञापन समय-समय पर वायरल होते रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही विज्ञापन सामने आया जिसमें बताया गया कि लड़की के लिए दूल्हे की तलाश है। परिवार एक दूल्हा चाहता है जो आईएएस/आईपीएस या डॉक्टर या उद्योगपति हो। लेकिन विज्ञापन के अंत में लिखा गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कृपया कॉल न करें। यह विज्ञापन भी वायरल हुआ था.