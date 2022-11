Proposal: टीम के मैच जीतते ही गर्लफ्रेंड के सामने घुटनों पर बैठ गए कोच, और फिर...

Coach Proposes To Girlfriend: एक तरफ कतर में पूरी दुनिया फुटबॉल के वर्ल्ड कप का मजा ले रही है तो वहीं दूसरी तरफ और भी कई फुटबॉल के दीवाने हैं जो अपनी अपनी स्थानीय टीमों के साथ खेल रहे हैं. इसी बीच अमेरिका के एक फुटबॉल मैदान से बड़ा ही मजेदार मामला सामने आया. यहां एक कोच ने अपनी टीम की जीत का जश्न अपने अंदाज में मना डाला.

टीम की जीत का जश्न इस अन्दाज में..

दरअसल, इस घटना का वीडियो कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अमेरिका के एक शहर का है जहां बेंजामिन रसेल फुटबॉल टीम ने अपनी विरोधी टीम वैली हाईस्कूल क्लब को परास्त कर दिया. इसके बाद फील्ड पर ही जहां टीम के सदस्य इस जीत का जश्न मन रहे थे तो वहीं उस टीम के कोच और उनकी गर्लफ्रेंड भी वहीं पहुंच गए.

और फिर घुटनों पर बैठ गए कोच

बताया जा रहा है कि कोच का नाम जैकब विल्स और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम एमिली है. जैसे ही दोनों इकट्ठा और सामने हुए, कोच महोदय घुटनों पर बैठ गए और एक अंगूठी निकालकर उनको प्रपोज कर दिया. यह सब देखकर एमिली शर्म से खुश हो गईं. मजे की बात यह कि कोच के सभी तरफ उनकी टीम के मेंबर भी आ गए.

इस दौरान टीम के सभी खिलाड़ी तालियां बजाने लगे और फिर कोच ने उनको प्रपोज किया. दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया. अपनी टीम की जीत का जश्न इस अंदाज में मनाते हुए कोच का वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर इसे लोग जमकर शेयर कर रहे हैं.

This high school football team broke out into cheers when one of their coaches proposed to his girlfriend on the field following a recent game pic.twitter.com/5yXyeRg6YR

— NowThis (@nowthisnews) November 29, 2022