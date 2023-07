Amazon डिलीवरी बॉय को घर में दिखा स्विमिंग पूल तो कर दी ऐसी हरकत! Video ने लोगों को चौंकाया

Amazon Delivery Boy: खराब मौसम की स्थिति के दौरान भी डिलीवरी बॉय के लिए पैकेज छोड़ने के लिए शहर के चारों ओर ड्राइव करने की बहुत कठिन जिम्मेदारी होती है. कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो बताती हैं कि ऐसी परिस्थितियों में काम करते समय ये डिलीवरी कर्मचारी गर्मी की थकावट के कारण बेहोश हो जाते हैं. हालांकि, कभी-कभी कुछ अच्छा भी देखने को मिल जाता है. हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो एक अमेजन डिलीवरी बॉय का है जो एक घर के मालिक के बैकयार्ड में तैरने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाता है. क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर उसने किस वजह से किया?

घर के मालिक ने डिलीवरी बॉय के लिए छोड़ा नोट

यह सब तब शुरू हुआ जब लॉस एंजिल्स के पास कैलिफोर्निया के गार्डेना में एक घर के मालिक ने एक डिलीवरी बॉय के लिए एक नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपने बैकयार्ड के स्विमिंग पूल में तैरने के लिए के लिए कहा क्योंकि वे डिलीवरी बॉय को सरप्राइज देना चाहते थे. वीडियो में दिखाया गया है कि डिलीवरी बॉय को नोट मिलता है और वह घर के बैकयार्ड में जाता है. वह बिना किसी संदेह के अपने बचे हुए पैकेजों को दरवाजे पर रख देता है. साथ ही, वह अपना कीमती सामान भी वहीं रख देता है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, आदमी को डाइविंग बोर्ड के ऊपर से पूल में गोता लगाते देखा जा सकता है.

An Amazon Driver Goes for a Swim in Somebody's Pool

A homeowner in Gardena, California, near Los Angeles, was expecting a delivery, so they left a note inviting the Amazon driver to go for a swim in their backyard pool.

He took 'em up on it. pic.twitter.com/CooMuKwoJz

— Jimi Jamm (@jimijamm) July 24, 2023