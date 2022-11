Delhi Pollution: प्रदूषण के बीच IFS अधिकारी ने दिल्ली वालों को दिखाया- साफ हवा कैसी होती है

IFS Officer Says What Is Fresh Air: देश की राजधानी दिल्ली में स्मॉग का कहर जारी है पूरा शहर प्रदूषण से घिरा हुआ है. लोग साफ सांसें लेने के लिए तरस रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी दिल्ली के प्रदूषण की खूब चर्चा है. इसी बीच एक आईएफएस अधिकारी ने एक तस्वीर शेयर करके दिल्लीवालों को बताया है कि साफ हवा कैसी होती है. यह तस्वीर वायरल हो रही है.

ताज़ी हवा क्या होती है?

दरअसल, आईएफएस अधिकारी प्रवीण कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली इसे देखिए साफ और ताज़ी हवा क्या होती है इस तस्वीर में देखिए. इस तस्वीर के पोस्ट करते ही इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि तस्वीर कहां की है. लेकिन कुछ लोग इसे ऋषिकेश या हिमाचल में किसी जगह की बता रहे हैं.

एकदम साफ और नीला आसमान

इस तस्वीर में सामने पहाड़ दिख रहा है. इसके ठीक नीचे एक नदी बह रही है. एकदम साफ और नीला आसमान दिख रहा है. इन सबके बीच सूरज की हल्की रोशनी भी शानदार लग रही है. ऐसा लग रहा है यह कोई जगह ना होकर एक पेंटिंग है लेकिन यह जगह भारत में ही कहीं की है. सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स इस तस्वीर की तारीफ कर रहे हैं.

इधर लगातार दिल्ली की हवा आम लोगों के लिए समस्या बनी हुई है. नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि नोएडा-दिल्ली बॉर्डर से उन ट्रकों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी जो गैर-जरूरी हैं. दिल्ली में हवा खराब होने का ट्रेंड पिछले कई दिनों से जारी है. रविवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 पर था जो कि बेहद खराब है.

#Delhi this is what fresh air looks like. pic.twitter.com/Tq6rk52J5h — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 5, 2022

