Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर फिर से चलाया ऐसा जादू, कैप्शन पढ़कर बन जाएंगे फैन

Caption Trending On Social Media: बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर काफी एक्टिव रहते हैं. आपने भी अक्सर उनके ट्वीट्स के बारे में सुना ही होगा. वो कभी कुछ फनी तो कभी कुछ इंस्पायरिंग (Inspiring) शेयर करते रहते हैं. लेकिन इस बार उनके ट्वीट या फिर किसी रिप्लाई के बारे में बात नहीं हो रही है. इस बार उनका दिया गया कैप्शन सुर्खियों में छाया हुआ है. लोग उनके नजरिए (Perspective) की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. दरअसल महिंद्रा ने मंगल गृह से खींची गई पृथ्वी (Earth) की फोटो को शेयर किया है.

खूबसूरत फोटो को किया रीट्वीट

इस फोटो में आपको जो छोटा सा बिंदू दिख रहा है वो पृथ्वी है. इस खूबसूरत फोटो को मंगल गृह से खींचा (Captured) गया है. बता दें कि आनंद महिंद्रा ने इस फोटो को रीट्वीट (Retweet) कर एक छोटा सा कैप्शन भी दिया है. इस ट्वीट को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस कैप्शन में ऐसा क्या खास है...

If there’s just one thing this photo should teach us….it’s humility.. https://t.co/S2WN9thBBd

— anand mahindra (@anandmahindra) July 21, 2022