Automotive Art: इस पेंटर के टैलेंट पर मुरीद हुए आनंद महिंद्रा, बताया किस जगह होनी चाहिए ये पेंटिंग

Anand Mahindra Shared Painter Video: भारत के दिग्गज बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और कई लोगों का हौंसला बढ़ाते रहते हैं. कई बार वे खुद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद भी करते नजर आए हैं. इसी कड़ी में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक युवक ऑटोमोटिव आर्ट का शानदार नजारा पेश करते हुए दिख रहा है. लेकिन उनके इस पोस्ट में एक ट्विस्ट भी है.

ऑटोमोटिव आर्ट का प्रदर्शन

दरअसल, आनंद महिंद्रा ने यह वीडियो ट्विटर पर 'बजफीड' के हैंडल से सीधा शेयर किया है. इसमें एक युवक बहुत ही शानदार पेंटिंग करते हुए नजर आ रहा है. हालांकि यह पेंटिंग कार या वाहनों पर की जाने वाली पेंटिंग है. इसे ऑटोमोटिव आर्ट कहा जाता है और बजफीड ने यही कैप्शन भी लिखा है. इस वीडियो दिख रहा है कि यह युवक तमाम संसाधनों ने इस पेंटिंग को आकर दे रहा है.

'यह पेंटिंग एक जादू की तरह'

वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि इस आदमी के पास वाकई में एक गिफ्ट है. इसकी आखिरी पेंटिंग किसी जादू की तरह उभर रही है. हमारी किसी एसयूवी के लिए यह शानदार पेंटिंग हो सकती है. इस लड़के से जरूर संपर्क करें. कैप्शन के अंत में उन्होंने यह भी पूछ लिया कि इसके लिए कौम सी एसयूवी उपयुक्त रहेगी. हालांकि ट्वीट में उन्होंने किसी अन्य को नहीं टैग किया है.

किसके लिए है यह सुझाव?

अब देखना है कि क्या आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट के बाद किसी एसयूवी पर ऐसी शानदार पेंटिंग आधिकारिक रूप से नजर आएगी या फिर सिर्फ अपने ग्राहकों को सुझाव देने के लिए उन्होंने यह ट्वीट किया. लेकिन यह वीडियो शानदार है और पेंटर इसमें तमाम तरह की कलाकारी करता हुआ नजर आ रहा है. फ़िलहाल उनका यह पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

