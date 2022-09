Anand Mahindra भी रह गए हैरान जब उन्होंने Antarctica की बर्फ पर देखा Indian Art

Anand Mahindra Tweet: आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अंटार्कटिका में ओणम (Onam in Antarctica) मनाते लोगों के एक समूह का एक वीडियो साझा किया है. जी हां, अंटार्कटिका (Antarctica) में ओणम (Onam) की बात आपने बिल्कुल सही पढ़ा. इस क्लिप को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Video) ने ट्विटर पर शेयर किया. क्लिप बर्फ की एक ठोस चादर पर खड़े पुरुषों के एक समूह के साथ शुरू होती है. कुछ ही सेकेंड के बाद वे हथौड़ों का उपयोग करके बर्फ पर रंगोली (पुकलम) बनाना शुरू करते हैं. कई सारे लोग हथौड़ों को बर्फ पर धीमे-धीमे मारने शुरू करते हैं और आखिर में एक ऐसी रंगोली तैयार होती है, जिसे देखकर लोगों ने जमकर वाहवाही की.

आनंद महिंद्रा ने वीडियो देखा तो रह गए भौचक्के

हम अंटार्कटिका में ओणम (Onam in Antarctica) टेक्स्ट के साथ बर्फ पर अद्भुत कलाकृति का फाइनल वर्जन भी देख सकते हैं. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने जब इस वीडियो को देखा तो बेहद ही प्रभावित हुए और फिर उन्होंने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आप भारतीयों को ओणम (Onam) मनाने से नहीं रोक सकते. अंटार्कटिका में भी. बेहतरीन.' वीडियो को सोशल मीडिया पर 416k से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, 'जिस दिन हम चंद्रमा पर ओणम मनाएंगे, वह दिन दूर नहीं, मल्लूओं के लिए यह भावना बेहद ही अलग है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वाह... राइस कोल्लम की जगह आइस कोल्लम.'

देखें वीडियो-

You cannot prevent Indians from celebrating Onam. Even in Antarctica. Outstanding. pic.twitter.com/JH2jTeCDQ2

— anand mahindra (@anandmahindra) September 21, 2022