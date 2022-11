Viral Application: फीफा वर्ल्ड कप का बुखार..स्टूडेंट ने टीचर को लिखी इमोशनल चिट्ठी, ऐसे मांगी छुट्टी

Application To Watch Fifa Match: पूरी दुनिया में इस समय फीफा वर्ल्ड कप की धूम मची हुई है. अपने पसंदीदा टीम या खिलाड़ियों को देखने के कोई इसके लिए अपना काम रोक दे रहा है तो कोई नया घर ले रहा है और कोई कुछ और कर रहा है. इसी बीच केरल के एक छात्र ने भी अपने टीचर को इमोशनल चिट्ठी लिख दी है. इसकी चिट्ठी वायरल हो गई. इसमें उसने अपने टीचर से खास गुजारिश की है.

दरअसल, यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लड़का केरल स्थित कालीकट का है. इसने अपने टीचर से स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी का मैच देखने के लिए गुजारिश की है. उसने अर्जेंटीना वाले मैच को देखने के लिए छुट्टी का आवेदन दिया है. यह भी बताया गया कि टीचर की तरफ से उसे मैच देखने के लिए छुट्टी मिल गई थी.

असल में यह चिट्ठी अर्जेंटीना और सऊदी अरब के बीच के मैच के पहले की है. रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि केरल के रहने वाले पांचवीं कक्षा के छात्र पार्थिव ने अर्जेंटीना और सऊदी अरब के बीच फीफा विश्व कप मैच देखने के लिए छुट्टी का पत्र लिखा है और उसने यह आवेदन अपने पिता से लिखवाया है. केरल के कोझिकोड के निवासी सुनील कुमार ने इसे लिखा है.

जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे पार्थिव के लिए आधे दिन की छुट्टी का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा. पार्थिव को फुटबॉल देखना पसंद है. ऐसे में वो स्कूल से छुट्टी चाहता था. अच्छी बात यह है कि उसे छुट्टी मिल भी गई थी. चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Few children from Calicut, Kerala, gave a leave application to their teacher to watch Messi's Argentina play against Saudi Arabia. And the leave was granted later. Messi owns the streets here. pic.twitter.com/YnPsIFXn7w

— RAM (@MeticulousViews) November 22, 2022