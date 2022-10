Kurla Station: रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर चढ़ गया ऑटो रिक्शा, RPF ने पकड़ा और फिर...

Mumbai Auto Rickshaw Driver Arrested: स्टेशन के अंदर रेलवे प्लेटफॉर्म पर कई बार अनचाही दुर्घटनाएं सामने आ जाती हैं. इसलिए प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है. लेकिन मुंबई स्थित कुर्ला रेलवे स्टेशन से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है एक ऑटो रिक्शा चालक पटरी के बगल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑटो रिक्शा लेकर घूम रहा है. यह वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया.

प्लेटफॉर्म के अंदर ऑटो रिक्शा लेकर घुस गया

दरअसल, यह घटना बीते 12 अक्टूबर की है लेकिन इस वीडियो की कहानी तब सामने आई जब एक यूजर ने इसे ट्विटर पर पोस्ट किया. उसने साथ ही रेल मंत्रालय और आरपीएफ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी टैग कर दिया. इस ट्वीट के जवाब में आरपीएफ की मुंबई डिवीजन स्थित कार्यालय ने इस पर रिप्लाई किया और बताया कि यह घटना कब और कैसे हुई. इसके अलावा यह भी बताया कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है.

ऑटो रिक्शा को सीज कर चालक को पकड़ा

आरपीएफ की तरफ से बताया गया कि इस शिकायत को गंभीरता से लिया गया है. यह वीडियो 12 अक्टूबर की है जब कुर्ला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर कल्याण एंड ब्रिज के वेस्ट साइड यह ऑटो रिक्शा ऊपर पहुंच गया. इसके बाद इसे सुरक्षित वापस बाहर पहुंचाया गया. संबंधित अधिकारियों ने ऑटो रिक्शा को सीज कर ऑटो चालक को पकड़ लिया और आरपीएफ पोस्ट कुर्ला लाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

यह भी बताया गया कि चालक को सीएसएमटी न्यायालय के समक्ष पेश कर दंडित भी किया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि कैसे यह चालक उसे लेकर प्लेटफॉर्म के अंदर घुस गया जबकि वहां मौजूद कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं. आखिरकार इसे बाहर निकला गया.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

Kurla station auto mafia on the platform. Please check & verify this. Too much freedom given by Kurla @MTPHereToHelp & @RPFCRBB Coincidentally on the first day of new @drmmumbaicr Isn't this a safety hazard for trains? @SrdsoM @RailMinIndia @RPF_INDIA pic.twitter.com/dXGd95jkHL

— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) October 15, 2022