Bengaluru Floods: बाढ़ से परेशान हुआ तो कॉफी शॉप में डेस्कटॉप ले आया शख्स, शुरू कर दिया ऑफिस का काम

Office Work In Coffee Shop: कॉफी की दुकानों में अपने लैपटॉप पर काम करने वाले लोगों का मिलना कोई असामान्य बात नहीं है, हाल ही में बेंगलुरू में आई बाढ़ ने एक व्यक्ति को अपना डेस्कटॉप एक कैफे में ले जाने के लिए मजबूर किया. ट्विटर यूजर संकेत साहू ने एक व्यक्ति की तस्वीर साझा की, जो बेंगलुरु में एक कॉफी शॉप से काम कर रहा था. इस तस्वीर में चौंकाने वाली बात यह है कि वह शख्स अपना कैफे में घर रखे डेस्कटॉप ले आया और उसे ही कैफे में रखकर ऑफिस का काम कर रहा है. कैफे में जहां उसने एक टेबल पर अपना डेस्कटॉप स्थापित किया, वहां आस-पास अन्य कर्मचारियों को भी काम करते हुए देखा जा सकता है.

कॉफी शॉप पर डेस्कटॉप लेकर पहुंचा शख्स

तस्वीर को शेयर करते हुए ट्विटर यूजर संकेत साहू ने कैप्शन में लिखा, 'थर्ड वेव कॉफी शॉप में एक ग्रुप काम करता हुआ नजर है, जिसमें एक शख्स अपना डेस्कटॉप सेटअप किया हुआ है. ये ग्रुप कॉफी शॉप में इस वजह से काम कर रहा है कि क्योंकि उनके दफ्तरों में पानी भर गया है.' इस तस्वीर को यूजर ने 7 सितंबर को शेयर किया था. शेयर किए जाने के बाद से ही इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन मिले. एक यूजर ने लिखा, 'कुछ भी अजीब नहीं. स्थिति आने पर कॉफी शॉप में काम भी करता हूं. ये दुकानें थोड़ी प्रीमियम हैं. इनमें से बहुत से कैफे कोरमंगला और एचएसआर लेआउट में देखे जा सकते हैं.'

I just saw a group working from the Third Wave Coffee with "a full-fledged desktop setup" because their offices are flooded @peakbengaluru pic.twitter.com/35ooB1TOqU

