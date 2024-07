ज्यादा पैसे नहीं दिए तो Ola ड्राइवर करने लगा गाली-गलौच, महिला ने शेयर किया डरावना किस्सा

Bengaluru Ola Driver: दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में बहुत से लोग रोजाना के सफर के लिए ऐप पर आधारित कैब बुकिंग का इस्तेमाल करते हैं. पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि यात्रियों ने शिकायत की है कि ड्राइवर उनसे ऐप में दिखाई गई रकम से ज्यादा पैसे मांगते हैं. हाल ही में, एक महिला ने एक्स (पहले ट्विटर) पर ऐसी ही एक घटना शेयर की जिसमें एक ड्राइवर ने उससे जबरदस्ती 114 रुपये ज्यादा देने की जिद की और मना करने पर उससे बदतमीजी की. महिला का नाम तनिषा मल्होत्रा है और उन्होंने इस डरावने और परेशान करने वाले अनुभव के बारे में कई पोस्ट किए.

तनिषा ने बताया कि ओला कैब बुक करते समय उनके फोन पर 25 किलोमीटर के सफर के लिए 347-356 रुपये का किराया दिखाया गया था. लेकिन जब यात्रा खत्म हुई तो ड्राइवर ने उनसे 470 रुपये मांगे और दावा किया कि उन्होंने करीब 45 किलोमीटर का सफर तय किया. जब महिला ने कहा कि ऐप पर किराया 347-356 रुपये दिखा रहा था तो ड्राइवर चिल्लाने लगा. उन्होंने बताया, "जब मैंने कहा कि उन्हें इस बारे में ओला से बात करनी चाहिए न कि मुझसे, तो वह गाड़ी से बाहर निकल गया और गालियां देने लगा. उसने मुझे फिर से ऑटो में बैठने के लिए कहा ताकि वह मुझे उसी जगह छोड़ सके जहां से उसने मुझे पिक किया था और कहा कि अगर मैं उसे 470 रुपये नहीं देना चाहती तो मुझे कस्टमर सपोर्ट से शिकायत करनी चाहिए."

Once we reached my destination, the driver was adamant I pay him at least Rs 470 because he had supposedly driven over 45km

— Tanisha Mallya (@tanisha_mallya) July 10, 2024