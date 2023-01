‘बेशरम रंग’ पर बिलावल भुट्टो ने लड़की के साथ लगाए ठुमके? जानें वायरल वीडियो का सच

Besharam Rang Bilawal Bhutto Dance: शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने 'बेशरम रंग' पर विवाद अभी शांत नहीं हुआ है. आए दिन 'बेशरम रंग' को लेकर कहीं न कहीं छिटपुट झड़प और विरोध देखने को मिल रहा है. वहीं, सोशल मीडिया पर इस गाने पर लोग जमकर रील भी बना रहे हैं. हाल ही में ट्विटर पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर दावा किया गया था कि 'बेशरम रंग' गाने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने डांस किया. आइये आपको बताते हैं इस वीडियो की असलियत के बारे में.

ट्विटर पर हाल में एक कार्यक्रम में ‘बेशरम रंग’ गाने पर दो लोगों के डांस करने का एक वीडियो इस दावे के साथ साझा किया गया कि दिख रहा पुरुष डांसर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हैं. हालांकि, ‘फैक्ट चेक’ में पाया गया कि ‘क्लिप’ में दिख रहा व्यक्ति वास्तव में कराची का एक मीडिया छात्र है. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ‘पठान’ का गाना ट्रेलर लॉन्च के बाद से सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया और इसके बोल और वेशभूषा के कारण विवाद पैदा हो गया. यह गाना इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के बीच काफी हिट रहा है. इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता अपनी रील में “डांस स्टेप्स” की नकल करते नजर आते हैं.

ट्विटर पर साझा किए गए वीडियो के साथ लिखा था, “पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं के सुरक्षित हाथों में है. वे कश्मीर चाहते हैं.” ‘फैक्ट चेक’ टीम को वीडियो की जांच के दौरान पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इनाया खान का एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिला. 12 जनवरी को पोस्ट किया गया वीडियो, ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो जैसा ही लगता है. जिस वीडियो को ट्वीट किया गया था, उसे एक अलग एंगल से शूट किया गया है.

The person in the video isn't Bilawal Bhutto but Mehroz Baig. https://t.co/G3nZI3031c pic.twitter.com/qeLxN6jyDd

