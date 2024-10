BMW से लेकर ट्रक तक, सड़क पर हवा में उड़ती हुई दिखीं गाड़ियां; लोग बोले- ये तो सुसाइडल प्वाइंट है...

Gurugram Viral Video: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक अजीब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कई वाहन एक बिना मार्क किए गए स्पीड ब्रेकर पर "उड़ते" हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक तेज रफ्तार वाली बीएमडब्ल्यू कार स्पीड ब्रेकर से टकराकर कम से कम तीन फीट ऊंचाई पर उड़ती हुई दिखाई देती है और फिर तेजी से नीचे लैंड करती है. वीडियो में दो ट्रकों को भी स्पीड बम्प पर ऐसे उछलते हुए दिखाया गया है कि वे उड़ते हुए लगते हैं. जब यह वीडियो ऑनलाइन आया, तो नेटिजन्स ने इसे पहचानने में देर नहीं लगाई. कहा जा रहा है कि यह घटना सेंट्रम प्लाजा के पास हुई है, जो एचआर26 ढाबा के सामने है.

गुरुग्राम में वाहनों का 'उड़ान' भरने वाला वीडियो वायरल

वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर बन्नी पुणिया ने लिखा, "आउच! यह तो गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर बने एक नए बिना मार्क वाले स्पीड ब्रेकर पर हुआ लगता है. मुझे यह अपने एक ग्रुप में मिला. अरे! क्या कोई गुरुग्राम से इसकी पुष्टि कर सकता है?" एक अन्य यूजर ने इसे फिल्म के सीन के साथ तुलना करते हुए कहा, "यह तो जैसे रेसिंग कार के स्टंट्स हैं जो फिल्मों या वीडियो गेम में होते हैं." एक यूजर ने तो वाहनों की गति पर ध्यान देते हुए कहा, "कार और ट्रक तेज चल रहे हैं, इसे चेक करना चाहिए." वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा, "गोल्फ कोर्स रोड जिस तरह से बनाया गया है, उसका एक उद्देश्य है; यहां स्पीड ब्रेकर नहीं होने चाहिए. यह तो पागलपन है."

Ouch!

This seems to have happened on a newly made unmarked speed breaker on golf course road in Gurugram!

Got it in one of my groups. Damn!

Can anyone from Gurgaon confirm this pic.twitter.com/EZMmvq7W1f

— Bunny Punia (@BunnyPunia) October 28, 2024