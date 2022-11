Proposal: गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने से पहले लड़के को समुद्र में लगानी पड़ी छलांग, उसके बाद फिर...

He Jumped in Sea Before Proposal: प्रत्येक बॉयफ्रेंड की इच्छा रहती है कि जब वह अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करे तो यह क्षण खास हो जाए और जीवन भर याद रहे. कुछ लोग तो इसे यादगार बनाने के लिए अपने दोस्तों की भी मदद लेते हैं. इसी कड़ी में प्रपोज करने का एक ऐसा मजेदार मामला सामने आया है जिसमें बॉयफ्रेंड का काफी नुकसान हो गया. यह सब तब हुआ जब यह बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को समुद्र पर तैरते एक बोट एक प्रपोज करने वाला था.

प्रपोज के लिए समुद्र ही चुन लिया

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने शेयर किया है. यह तेजी से वायरल हो रहा है. इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए खास जगह और एकांत वातावरण को चुना लेकिन वही चीज उसको उल्टा पड़ गई क्योंकि लड़के के साथ जो हुआ उसका अंदाजा कम से कम उसे तो नहीं लगाया था. वह उसे प्रपोज ही नहीं कर पाया. लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ गर्लफ्रेंड को एक बोट पर ले गाय जो समुद्र के ऊपर तैर रही थी.

जैसे ही वो रिंग निकालने लगा...

हुआ यह कि लड़के ने बोट पर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहा. जैसे ही उसने रिंग निकालने के लिए जेब में हाथ डाला उसकी रिंग पीछे समुद्र में ही गिर गई. यहां तक तो ठीक था, वह तत्काल उसी समय समुद्र में कूद भी गया. इसके बाद सब हैरान रह गए. वह पूरी तरह से भीग गया और गनीमत यह रही कि उस समय बोट गहरे पानी में नहीं थी.

वापस निकालकर लाया रिंग

मजेदार बात यह भी है कि उस लड़के ने हार नहीं मानी और उस रिंग को वापस निकाल लाया. इसके बाद उसके दोस्त ने दोबारा उसे बोट पर चढ़ने में मदद की और वह फिर से बोट पर गए और गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने लगा. यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

