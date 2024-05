ना जाने कब सुधरेंगे लोग! बिना टिकट ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस के AC कोच में चढ़े और फिर जो हुआ...

Viral Video : भारतीय रेलवे (Indian Railway) में बिना टिकट के यात्रा करना एक बड़ी समस्या बन गई है, तमाम उपायों के बाद भी इस समस्‍या से निजात मिलती दिख नहीं रही हैं. हाल ही, में ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें रिजर्व डिब्बों में बिना टिकट के यात्रियों ने कब्जा कर लिया. यह समस्या उन यात्रियों के लिए काफी परेशान करने वाली है, जिन्होंने रिजर्वेशन के लिए भुगतान किया हुआ है.

सोशल मीडिया पर वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर विजय कुमार नाम के यात्री ने एक वीडियो शेयर किया गया, जो वायरल हो गया है. वीडियो में पटना जंक्शन पर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में एक भयानक दृश्य सामने आया है ,वीडियो में दिख रहा है कि 3 एसी कोच जो सिर्फ रिजर्व यात्रियों के लिए था उसमें बिना टिकट लिए यात्री भी चढ़ गए है और डिब्बे में भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है.

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इससे पहले भी कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसमें लोग बिना टिकट लिए रिजर्व डब्बे में चढ़कर धक्का-मुक्की करते हुए नजर आए.

This is AC-3 at 15658 BRAHMAPUTRA EXP at Patna Junction. My family and I had to fight to get into the train & then to get our confirmed seat. AC-3 has been taken over by general passengers. No one cares for any rule @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @narendramodi @NWRailways pic.twitter.com/sVmp2bWNFV

— Vijay Kumar (@_VIJAY_KUMAR) May 24, 2024