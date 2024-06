Uddhav Thackeray: लोकशाही बचाना अगर आतंकवाद है तो मैं आतंकवादी हूं.. भाजपा पर उद्धव ठाकरे का सियासी प्रहार

Uddhav Thackeray News: महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में 9 सीट जीतने के बाद उद्धव ठाकरे का जोश सातवें आसमान पर है. अब वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं. उन्होंने बुधवार को कहा कि इस देश में शिवसेना को खत्म करने की कोशिश हुई है. लोकशाही बचाना अगर आतंकवाद है.. तो मैं आतंकवादी हूं. भाजपा लोगों को डर दिखाती है. बीजेपी का सरकारी नक्सलवाद शहरी नक्सलवाद से भयानक है.

..मोदी ने सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ा

उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का नाम लिए बिना उनपर निशाना साधा. ठाकर ने कहा कि कुछ लोगों को उद्धव नहीं चाहिए, इसलिए भाजपा को सपोर्ट किया. आप प्यार से रहो तो हम प्यार से रहेंगे. अब हमारा भगवा अलग रहेगा. पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ठाकरने कहा कि आप मुझे हिंदुत्व मत सिखाओ. मेरे बाप ने मुझे हिंदुत्व सिखाया है. गोमूत्र वाला हिन्दुत्व हमें नहीं चाहिए. मोदी ने सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ा है.

Mumbai | At the party's foundation day, Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray says, "Today, I welcomed not only our winning MPs but also those who did not win. I want the government to fall and elections to be held so that we can form INDIA alliance govt...I challenge Modi ji… pic.twitter.com/kWd0QiF824

