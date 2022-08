जयमाला में दूल्हे के हाथ से गायब हुआ वरमाला, फिर Amazon ऑर्डर करके मंगाई ये चीज; दुल्हन भी रह गई दंग

Bride Groom News: एक शख्स ने लिंक्डइन पर अपनी शादी की पोस्ट शेयर की, जिसमें उसने यह बताया कि कैसे शादी के वक्त दुल्हन को इम्प्रेस करने के लिए अनोखा आइडिया लगाया. हालांकि, यह थोड़ा फिल्मी था, लेकिन अब यह शादी चर्चा का विषय बना गया है. जानकारी के मुताबिक, दूल्हा Google ऐड मैनेजमेंट के रूप में काम करता है और उसने जिसके साथ शादी रचाई वह अमेजन कंपनी की कर्मचारी है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या अलग है. शादी में जयमाला के दौरान दूल्हे ने दुल्हन को इम्प्रेस करने के लिए एक नाटक किया, जिसमें उसके हाथ से वरमाला खो जाता है तो वह ऑनलाइन ऑर्डर करता है. इसके बाद एक शख्स जो अमेजन कंपनी की टी-शर्ट पहनकर स्टेज पर पहुंच जाता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा पैकेट लिए होता है.

दूल्हे ने दुल्हन को सरप्राइज देने के लिए किया ऐसा

सोशल मीडिया पर दूल्हे ने अपनी दुल्हनिया को 'अमेजनियन पत्नी' के नाम से संबोधित किया. इसके अलावा, उसने पोस्ट में यह भी बताया किया कि वह शादी के लिए एक स्किट भी तैयार की, जहां वरमाला खो जाती है और फिर अमेजन से ऑर्डर करता है. तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मैंने अपनी अमेजोनियन पत्नी को वरमाला के खो जाने का एक नाटक बनाकर एक सरप्राइज दिया और फिर मैंने इसे अमेजन से ऑर्डर किया. बस अपने प्यार के लिए प्यार से एक ब्रांड इंट्रीग्रेशन कर रहा हूं.' पोस्ट को देखने के बाद यूजर्स हैरान रह गए. साथ ही दूल्हे की जमकर तारीफ कर रहे हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तंज कसा.

देखें पोस्ट-

What an egregious misuse of the words “my Amazonian wife” https://t.co/ES7YC6xnlG

— Iva Dixit (@ivadixit) July 31, 2022