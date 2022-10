Bride Groom Video: दुल्हन को बाइक पर बैठाकर दूल्हे ने किया ऐसा धांसू स्टंट, देखकर लोगों की आंखें हो गई चौड़ी

Pre Wedding Shoot: प्री-वेडिंग शूट और वेडिंग फोटोशूट (Wedding Photoshoot) भारत में काफी चलन में है और लोग भी बढ़-चढ़कर फोटोशूट कराना पसंद करते हैं. ये फोटोशूट एक कपल के रिश्ते में सबसे यादगार और खूबसूरत समय को कैद करते हैं. दूल्हा और दुल्हन को इन फोटोशूट के जरिए अपनी शादी ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहती है. हालांकि, कभी-कभी कुछ अनचाहे लम्हे भी साथ जुड़ जाती हैं, जिसे आप कैप्चर नहीं करना चाहते. जब इन तस्वीरों और वीडियो को भविष्य में देखते हैं तो चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं.

दूल्हा-दुल्हन ने बाइक पर बैठकर किया स्टंट

इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन बाइक पर बैठकर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा हैं. हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि यह किसी फिल्म की शूटिंग या फिर कोई प्री वेडिंग शूट कर रहा है. जी हां, वायरल होने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन बाइक पर बैठे हुए हैं और सामने एक चार पहिया गाड़ी खड़ी हुई है. दूल्हा-दुल्हन उसे पार करने के लिए स्टंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए एक जेसीबी को बुलाया जाता है और उन्हें उसी में बांधकर हवा में उड़ाया जाता है. कुछ ही सेकेंड का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

pre-wedding shoots - i’m getting this pic.twitter.com/Ynwf7Kxr6a

— Best of the Best (@bestofallll) October 27, 2022