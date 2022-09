Viral Video: भारत की खूबसूरती पर फिदा हुए नार्वे के डिप्लोमेट, ट्विटर पर इस जगह का वीडियो किया शेयर

Bungus Valley Viral Video: कश्मीर की खूबसूरती हर किसी को लुभा देती है. कश्मीर को उसकी खूबसूरती की वजह से धरती का स्वर्ग कहा जाता है. ये ऐसे ही नहीं है बल्कि कश्मीर वाकई में जन्नत की तरह खूबसूरत है. नार्वे के डिप्लोमेट का दिल कश्मीर की बंगस घाटी (Bungus Valley) पर मोहित हो गया और वे उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. यहां तक कि उन्होंने कश्मीर को सोशल मीडिया पर धरती का स्वर्ग (Heaven Of The Earth) बता दिया. सोलेम ने बंगस घाटी का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिस पर लाखों व्यूज आ चुके हैं.

Incredible India

This heaven is located in Jammu and Kashmir called Bangus Valley

pic.twitter.com/tF7m4henlu

Erik Solheim (ErikSolheim) September 10, 2022