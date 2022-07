Burger King के कर्मचारी ने 27 साल में नहीं ली एक भी छुट्टी, अब जाकर मिले इतने करोड़ रुपये! जानें वजह

Trending News: जब आप काम के प्रति वफादार रहते हैं तो छुट्टी लेने के बारे में कभी सोचते भी नहीं. अपना काम छोड़कर पहले वह काम करते हैं, जिसके लिए आप समर्पित हैं. कुछ ऐसा ही एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. अमेरिका के लास वेगास (Las Vegas) में एक कर्मचारी ने पिछले 27 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली. बर्गर किंग (Burger King) फूड कंपनी के लिए काम करने वाले कर्मचारी को इतने सालों बाद इतना बड़ा तोहफा मिला, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. अब वह कर्मचारी सोशल मीडिया पर रातों-रात स्टार वर्कर बन गया है. छुट्टी नहीं लेने की वजह से उसे मैनेजमेंट की तरफ से हम्बल गुड बैग (Humble Goodie Bag) मिला.

कर्मचारी ने 27 साल में नहीं ली एक भी छुट्टी

अमेरिका के लास वेगास (Las Vegas) में एक वफादार बर्गर किंग (Burger King) कर्मचारी ने 27 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली. अपने मैनेजमेंट्स से एक गुडी बैग प्राप्त करने के बाद वह रातों-रात वायरल हो गया. यह देखकर कि कैसे वर्कर केविन फोर्ड को उनकी अथक सेवा के लिए एक साधारण उपहार मिला, इंटरनेट ने उनके लिए धन जुटाने के लिए हाथ मिलाया. 54 साल के केविन बर्गर किंग में कैशियर के रूप में काम कर रहे हैं और 1995 से चेन के मैककैरन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्थान पर खाना बनाते हैं. उनकी 27वीं वर्षगांठ आई और उनके मालिकों ने उन्हें मूवी टिकट, स्टारबक्स कप, कैंडी और चॉकलेट से भरा बैकपैक उपहार में दिया.

देखें वीडियो-

Internet Raises Almost $200k For Employee That Went Viral For Burger King Video Getting Only A Goodie Bag Serving Them for 27yrs pic.twitter.com/Wm8v5K8rGb

— raphousetv (@raphousetv2) June 29, 2022