Trending: लाल मिर्च ने इस खतरनाक पौधे का कर दिया ऐसा हाल, वीडियो देख नहीं कर पाएंगे यकीन!

Social Media: आप ये बात तो जानते ही होंगे कि पूरी दुनिया में पौधों की कई प्रजातियां मांसाहारी यानी कार्निवोरस भी होती हैं. इसका मतलब है कि केवल जानवर (Animals) ही अपना शिकार नहीं ढूंढते हैं बल्कि ऐसे पौधे भी शिकार करते हैं. कुछ पौधे कीड़े-मकौड़े (Insects) पर अटैक करते हैं तो कुछ पौधे तो इंसानों को भी निगल जाते हैं. लेकिन जब ऐसे किसी पौधे को लाल मिर्ची का स्वाद चखा दिया जाए तो क्या होगा, ये जानकर आप भी हक्के-बक्के रह जाएंगे.

पौधे ने खाई लाल मिर्च

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसी शख्स ने एक मांसाहारी प्लांट (Carnivorous Plant) के मुंह के पास लाल मिर्च रखी. इसके बाद पौधे ने अपने स्वभाव के मुताबिक बाकी शिकारों की तरह ही इस मिर्च का भी शिकार करने की कोशिश की. लेकिन ये कोशिश इस पौधे को काफी महंगी पड़ गई. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

The reaction of the flycatcher plant given hot pepper over time. OMGpic.twitter.com/G7A7s14ZU7

