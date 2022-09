Viral Video: क्लास-4 की स्टूडेंट ने 31 सेकंड में सुनाया 75 जिलों का नाम, देखें ये जबरदस्त वीडियो

UP Deoria Girl Viral Video: भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और सोशल मीडिया अब लोगों को अपना कौशल दिखाने का एक मंच प्रदान करता है. अब, एक स्कूली छात्रा का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा. सच मानिये यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगा. वीडियो में, क्लास-4 में पढ़ने वाली लड़की ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को केवल 31 सेकंड में नाम सुनाया है.

छोटी सी बच्ची ने सभी को चौंकाया

स्कूल यूनिफॉर्म में छोटी बच्ची से एक व्यक्ति ने सवाल पूछा. सबसे पहले, वह लड़की का नाम और उसके स्कूल के बारे में पूछता है. उसने उत्तर दिया कि उसका नाम अंकिता है, और उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है. वह फिर बिना सांस लिए सभी 75 जिलों का नाम लेती है. इस बच्ची के असाधारण सीखने के कौशल को देखकर लोग चकित रह गए हैं. लोगों ने उस स्कूल की भी सराहना की है जहां यह बच्ची पढ़ती है.

यहां देखें वायरल वीडियोः

UP: Class IV student in Deoria narrates the names of 75 districts of #UP in 31 seconds, the #video went #viral. #UttarPradesh #ViralVideo #SocialMedia #india pic.twitter.com/qNrlwfL8PY

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 13, 2022